في الجول يكشف آخر تطورات تجديد عقد بيراميدز مع يورتشيتش

يواصل نادي بيراميدز مساعيه لتجديد عقد المدرب الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش.

وانتهى عقد يوريتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بين إدارة بيراميدز وكورنسلاف يورتشيتشالمدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقده.

فرص استمرار المدرب الكرواتي مع بيراميدز حتى الآن (50-50).

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في وقت سابق عبر قناة أون ماكس: "يورتشيتش مستمر معنا ويقدم مع بيراميدز مستوى ونتائج مميزة، والأولولية لنا هو الحفاظ عليه في الموسم المقبل".

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب (دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر (مرتين) - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.