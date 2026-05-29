خبر في الجول - ماييلي يرحل عن بيراميدز ويدرس العروض لاختيار ناديه الجديد

الجمعة، 29 مايو 2026 - 15:45

كتب : حامد وجدي

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

استقر المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي على الرحيل عن بيراميدز بنهاية تعاقده مع الفريق.

وانتهى تعاقد ماييلي مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيستون ماييلي رحل عن صفوف الفريق بعد نهاية تعاقده ويدرس العروض المقدمة له لاختيار ناديه الجديد.

ويتواجد ماييلي على رأس قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

وانضم ماييلي إلى بيراميدز قبل 3 مواسم قادما من صفوف يانج أفريكانز بطل تنزانيا.

تألق ماييلي خلال موسمه الأول بشكل رائع مسجلا 21 هدفًا في 41 مباراة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الثاني، سجل ماييلي عدد أهداف أقل إذ أحرز 18 هدفا خلال 38 مباراة وقدم تمريرتين حاسمتين، لكنه كتب اسمه في تاريخ النادي السماوي بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة النهائية لكأس مصر أمام زد، مانحًا بيراميدز أول لقب رسمي بتاريخه في 30 أغسطس عام 2024.

وفي إنجاز تاريخي آخر، تألق مايلي مجددًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم قبل الماضي، إذ افتتح التسجيل في مباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، التي انتهت بفوز بيراميدز 2–1.

هذا الانتصار منح النادي أول لقب قاري في تاريخه، بعد تفوقه في مجموع المباراتين على صنداونز بنتيجة 3–2.

واختتم مايلي مشواره في البطولة كهدافٍ لها برصيد 6 أهداف، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في القارة.

وفي موسمه الثالث سجل ماييلي 11 هدفا خلال 41 مباراة، وقادر بيراميدز للفوز بلقبي كأس مصر، وكأس القارات الثلاث (إنتركونتينينتال).

خبر في الجول - ماييلي يرحل عن بيراميدز ويدرس العروض لاختيار ناديه الجديد
