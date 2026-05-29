موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك

الجمعة، 29 مايو 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

يرغب البرتغال برناردو سيلفا في الانضمام إلى فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل سيلفا عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي بعد نهاية عقده.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اسم سيلفا عاد للظهور كهدف محتمل لبرشلونة.

وأشار التقرير إلى أن قرار ضم برشلونة لبرناردو سيلفا في يد هانز فليك.

ورغم اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع سيلفا، إلا أن هدفه الأسمى هو الانتقال إلى برشلونة، ويواصل سعيه الحثيث لتحقيق هذا الانتقال على أمل ارتداء قميص بطل الدوري الإسباني أخيرًا، وفقا للصحيفة.

ورغب سيلفا في ارتداء قميص برشلونة، ولكن الأمر ارتبط بتسهيل مانشستر سيتي للصفقة، وهو ما لم يتم.

ويضم مركز سيلفا لاعبين مثل فيرمين لوبيز وداني أولمو، وهما لاعبين لا غنى عنهم في تشكيل هانز فليك.

وخاض برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 53 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع مانشستر سيتي لـ460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.

