قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال

يستعين لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في مواجهة أرسنال بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد أرسنال يوم السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال.

وعاد المغربي أشرف حكيمي لقائمة باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب حكيمي منذ تعرضه للإصابة في لقاء بايرن ميونيخ بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

فيما بات عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال كالتالي:

الحراس: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - زابارني - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز - ويليان باتشو.

الوسط: فيتينيا - لي كانج إن - درو فيرنانديز - جواو نيفيس - فابيان رويز - زئيري إيميري - مايولو

الهجوم: كفيتشا كفارتسخيليا - جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزي دوي - برادلي باركولا - إبراهيم مباي - كوينتين نجانتو.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر بخماسية في المباراة النهائية.