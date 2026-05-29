أدفوكات: لا نريد الظهور فقط في كأس العالم

الجمعة، 29 مايو 2026 - 12:28

كتب : FilGoal

رفع الهولندي ديك أدفوكات منتخب كوراساو سقف طموحاته قبل المشاركة التاريخية الأولى في كأس العالم، رغم صعوبة المهمة المنتظرة في البطولة.

وقال ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو في تصريحات للصحفيين: "هدفنا لا يقتصر على مجرد الظهور في كأس العالم، بل المنافسة على التأهل إلى الدور التالي. المفاجآت دائما ما تكون حاضرة في كرة القدم، وقد تكفي مفاجأة واحدة فقط لتحقيق الحلم".

وأضاف "نريد أن نجعل المهمة صعبة قدر الإمكان على الجميع. بالتأكيد لدينا فرصة، والتواجد في كأس العالم إنجاز كبير، لكن لا يمكنك المشاركة بهدف التواجد فقط، بل يجب أن تبحث عن الوصول إلى أبعد من دور المجموعات".

وتدخل كوراساو البطولة كأصغر دولة في التاريخ تتأهل إلى كأس العالم، إذ تقع الجزيرة في البحر الكاريبي وتتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة هولندا، بينما لا يتجاوز عدد سكانها 160 ألف نسمة.

ويستعد منتخب كوراساو لخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، الأولى أمام إسكتلندا يوم السبت المقبل، والثانية ضد أروبا في السادس من يونيو.

ويفتتح منتخب كوراساو مشواره في كأس العالم بمواجهة ألمانيا يوم 14 يونيو، قبل لقاء الإكوادور يوم 20 يونيو، ثم كوت ديفوار يوم 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

