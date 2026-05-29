بعد فشل المفاوضات مع ليفربول.. ليكيب: 3 أندية تتصارع لضم كوناتي

الجمعة، 29 مايو 2026 - 12:02

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

باتت مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي مع ليفربول، مهددة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية: "أحد المقربين من اللاعب أكد أنه لن يكون هناك اتفاق، والمفاوضات انتهت نهائيا."

وألمح كوناتي إبريل الماضي إلى اقترابه من التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع ليفربول، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وذكرت صحيفة ليكيب تفاصيل الخلاف في ظل النهائية المضطربة للموسم "أدى الأداء المخيب لليفربول خلال الموسم إلى تباطؤ المفاوضات، وخلاف حول المبالغ المطلوبة."

وانضم كوناتي إلى ليفربول عام 2021 قادما من لايبزيج.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى انضمام تشيلسي إلى 3 أندية مهتمة بضم المدافع الفرنسي، بعد ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وأضافت الصحيفة "من غير المرجح أن يسافر كوناتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم وهو يعلم مصيره."

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

كوناتي سيصبح لاعبا حرا مما سيجعل الأندية تتسابق للتعاقد معه.

وبدأ كوناتي مسيرته مع ناشئي سوشو الفرنسي، قبل الانتقال إلى لايبزيج الألماني عام 2017 ليقضي معه 4 سنوات قبل الانتقال إلى ليفربول.

ولعب كوناتي الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفين.

إجمالا شارك كوناتي في 183 مباراة منذ انضمامه مع ليفربول، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة، وبطولة لكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لبطولتي كأس كاراباو.

وضم ليفربول الفرنسي جيريمي جاكيه قادما من رين، في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني كثاني أغلى مدافع يضمه الريدز.

كما يتواجد اللاعب الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني الذي ضمه ليفربول الصيف الماضي، قادما من بارما الإيطالي، ولكن تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته الموسم الماضي.

كوناتي ليفربول تشيلسي
