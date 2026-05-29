"يغادرنا بطلا".. النصر يعلن رحيل جيسوس

انتهت رحلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع نادي النصر السعودي بشكل رسمي.

وقاد جيسوس نادي النصر لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 7 سنوات.

وكتب النصر عبر حسابه على "إكس": "حضر متحديا.. ويغادرنا بطلا".

وأضاف "شكرا جيسوس لكل ما قدمته لناديك النصر، وستبقـى دائمًا مُحبا ومحبوبا للنصراويين".

وحاول نادي النصر إقناع البرتغالي المخضرم بالاستمرار مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري السعودي لكنه قرر الرحيل.

حضَـر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا 🏆 شكرًا جيسـوس لكل ماقدمتـه لناديك #النصر .. وستبقـى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا للنصراويين 💛 pic.twitter.com/EZ9D1DsTgt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2026

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

قاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.