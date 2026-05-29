فلورنتينو بيريز: مورينيو مدرب جيد جدا ولكن

يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن فريقه يضم أفضل اللاعبين حول العالم ولكنهم بحاجة فقط لمدرب جيد.

ويسعى بيريز لحسم انتخابات رئاسة ريال مدريد المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال فلورنتينو بيريز عبر التلفزيون الإسباني: "مبابي، وفينسيوس جونيور، وبيلينجهام، وأردا جوار، وفالفيردي، وتشواميني، نحن نملك أفضل اللاعبين في العالم. المدرب الجيد سيجعل فريقنا يعمل بالشكل المطلوب".

وأضاف "الإعلان عن جوزيه مورينيو؟ إنه مدرب جيد جدا، لكن لا أستطيع، لم أتحدث معه مطلقا"

وتابع "تدعيم الفريق؟ الناس تعلم أنني سأجلب الأفضل في العالم إلى ريال مدريد دائما".

وشدد "أتمنى أن يجدد فينيسيوس جونيور عقده. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وكشف "سأذهب لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، لأن ألكسندر تشيفرين (رئيس يويفا) دعاني. سأخبره أنني سأرسل له ملفا ضخما عملنا عليه لمدة 3 سنوات بشأن قضية نيجريرا. إنها أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم".

وأتم تصريحاته "لن أدخل في جدال مع إنريكي ريكيليمي (منافسه على رئاسة ريال مدريد)، فهو يريد فقط تحقيق مكاسب لأعماله الخاصة".

ودعا بيريز منذ أسبوعين إلى إجراء انتخابات رئاسة النادي، وترشح فقط إنريكي ريكليمي لأول مرة منذ فترة طويلة.