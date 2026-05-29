آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة

الجمعة، 29 مايو 2026 - 01:19

كتب : عبد الرحمن شريف

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

حسم نادي أتلتيكو مدريد الجدل الدائر حول مستقبل نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مؤكدا أنه ليس للبيع، نافيا وجود أي عروض أو مفاوضات بشأن اللاعب.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد لم يتلق أي عرض من أجل اللاعب، ولم تُعقد أي اجتماعات بخصوصه.

وكشف التقرير أن إدارة أتلتيكو مدريد تشعر بالاستياء من كثرة الشائعات المثارة حول اللاعب.

أخبار متعلقة:
المرشح لرئاسة ريال مدريد: برشلونة محظوظ في أزمة نيجريرا سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم سبورت تكشف خطة برشلونة لتطوير حمزة عبدالكريم بعد كأس العالم بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل

وأوضح التقرير أن “برشلونة في طريقة تعامله مع قضية جوليان يتصرف كأنه فريق صغير”، في انتقاد مباشر للنادي الكتالوني.

وكشف التقرير على براءة اللاعب من كل ما يُثار حول مستقبله موضحا أن ما يحدث هو عمل وكلاء الأعمال فقط وليس للاعب أي صلة به.

وخاض ألفاريز مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 49 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 9 آخرين.

ألفاريز برشلونة أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
المرشح لرئاسة ريال مدريد: برشلونة محظوظ في أزمة نيجريرا ذا أثليتك: تعثر صفقة استحواذ راموس على إشبيلية.. والمفاوضات على وشك الانهيار سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد سبورت تكشف خطة برشلونة لتطوير حمزة عبدالكريم بعد كأس العالم خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل
أخر الأخبار
آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه 8 دقيقة | في المونديال
مؤتمر إبراهيم حسن: هل استبعد مدرب إنجلترا فودين لأسباب شخصية 15 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب 41 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 56 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب روسيا: العقوبات أثرت علينا.. ومنتخب مصر تطور كثيرا منذ 2018 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب ساعة | رياضة نسائية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529944/آس-أتلتيكو-مدريد-يحسم-موقفه-من-بيع-ألفاريز-ويهاجم-برشلونة