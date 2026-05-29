آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة

حسم نادي أتلتيكو مدريد الجدل الدائر حول مستقبل نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مؤكدا أنه ليس للبيع، نافيا وجود أي عروض أو مفاوضات بشأن اللاعب.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد لم يتلق أي عرض من أجل اللاعب، ولم تُعقد أي اجتماعات بخصوصه.

وكشف التقرير أن إدارة أتلتيكو مدريد تشعر بالاستياء من كثرة الشائعات المثارة حول اللاعب.

وأوضح التقرير أن “برشلونة في طريقة تعامله مع قضية جوليان يتصرف كأنه فريق صغير”، في انتقاد مباشر للنادي الكتالوني.

وكشف التقرير على براءة اللاعب من كل ما يُثار حول مستقبله موضحا أن ما يحدث هو عمل وكلاء الأعمال فقط وليس للاعب أي صلة به.

وخاض ألفاريز مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 49 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 9 آخرين.