آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة
الجمعة، 29 مايو 2026 - 01:19
كتب : عبد الرحمن شريف
حسم نادي أتلتيكو مدريد الجدل الدائر حول مستقبل نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مؤكدا أنه ليس للبيع، نافيا وجود أي عروض أو مفاوضات بشأن اللاعب.
جوليان ألفاريز
النادي : أتلتيكو مدريد
وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد لم يتلق أي عرض من أجل اللاعب، ولم تُعقد أي اجتماعات بخصوصه.
وكشف التقرير أن إدارة أتلتيكو مدريد تشعر بالاستياء من كثرة الشائعات المثارة حول اللاعب.
وأوضح التقرير أن “برشلونة في طريقة تعامله مع قضية جوليان يتصرف كأنه فريق صغير”، في انتقاد مباشر للنادي الكتالوني.
وكشف التقرير على براءة اللاعب من كل ما يُثار حول مستقبله موضحا أن ما يحدث هو عمل وكلاء الأعمال فقط وليس للاعب أي صلة به.
وخاض ألفاريز مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 49 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 9 آخرين.
نرشح لكم
المرشح لرئاسة ريال مدريد: برشلونة محظوظ في أزمة نيجريرا ذا أثليتك: تعثر صفقة استحواذ راموس على إشبيلية.. والمفاوضات على وشك الانهيار سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد سبورت تكشف خطة برشلونة لتطوير حمزة عبدالكريم بعد كأس العالم خبر في الجول - بلال عطية يطير إلى إسبانيا للكشف الطبي بـ راسينج سانتاندير تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل