إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب

شكر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الجماهير التي ساندت المنتخب في المدرجات قبل انطلاق مشوار كأس العالم، مؤكدا ان هذه هدية بسيطة قبل السفر.

وحقق منتخب مصر انتصارا هاما أمام روسيا بهدف مقابل لا شيء وديا قبل السفر لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: “أشكر الجماهير المميزة التي حضرت لمساندتنا وتوديعنا قبل السفر، وكنا أنا وحسام حسن والجهاز الفني نرغب في إسعادهم قبل الرحيل، خاصة بعد خسارة كأس عاصمة مصر أمام كرواتيا، فكانت هذه بمثابة هدية بسيطة قبل كأس العالم”.

وواصل “أنا وحسام، منذ أن كنا لاعبين ثم مدربين، لم نفكر يومًا في ظلم أي لاعب، بل نعمل دائمًا لما فيه مصلحة منتخب مصر، فنحن نمثل اسم بلدنا، ونسعى لرضا الله في عملنا، ولا نحمل الضغائن تجاه أحد”.

وأردف “هناك لاعبين مثل إسلام عيسى ومحمد حمدي كانا يتمنيان التواجد معنا لولا الإصابة، وهما من الاكتشافات المهمة. ومع الوقت، إذا استمررنا مع المنتخب، ستكون لدينا أفكار جديدة لاكتشاف لاعبين آخرين يستحقون الفرصة، لأن المنتخب يحتاج دائمًا إلى التغيير والتجديد”.

وأتم “نحن نعمل بضمير، ولا يمكن أن نرى لاعبًا مستاءً من عدم استدعائه، لكن في النهاية مسؤوليتنا اختيار أفضل 26 لاعبًا، وربما نُخطئ أو نصيب، لكننا نختار الأنسب، وفي النهاية يبقى الموضوع توفيقًا ونصيبًا”

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.