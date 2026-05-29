إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب

الجمعة، 29 مايو 2026 - 00:43

كتب : عبد الرحمن شريف

إبراهيم حسن - مران منتخب مصر

شكر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الجماهير التي ساندت المنتخب في المدرجات قبل انطلاق مشوار كأس العالم، مؤكدا ان هذه هدية بسيطة قبل السفر.

وحقق منتخب مصر انتصارا هاما أمام روسيا بهدف مقابل لا شيء وديا قبل السفر لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: “أشكر الجماهير المميزة التي حضرت لمساندتنا وتوديعنا قبل السفر، وكنا أنا وحسام حسن والجهاز الفني نرغب في إسعادهم قبل الرحيل، خاصة بعد خسارة كأس عاصمة مصر أمام كرواتيا، فكانت هذه بمثابة هدية بسيطة قبل كأس العالم”.

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا مؤتمر مدرب روسيا: العقوبات أثرت علينا.. ومنتخب مصر تطور كثيرا منذ 2018 مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا

وواصل “أنا وحسام، منذ أن كنا لاعبين ثم مدربين، لم نفكر يومًا في ظلم أي لاعب، بل نعمل دائمًا لما فيه مصلحة منتخب مصر، فنحن نمثل اسم بلدنا، ونسعى لرضا الله في عملنا، ولا نحمل الضغائن تجاه أحد”.

وأردف “هناك لاعبين مثل إسلام عيسى ومحمد حمدي كانا يتمنيان التواجد معنا لولا الإصابة، وهما من الاكتشافات المهمة. ومع الوقت، إذا استمررنا مع المنتخب، ستكون لدينا أفكار جديدة لاكتشاف لاعبين آخرين يستحقون الفرصة، لأن المنتخب يحتاج دائمًا إلى التغيير والتجديد”.

وأتم “نحن نعمل بضمير، ولا يمكن أن نرى لاعبًا مستاءً من عدم استدعائه، لكن في النهاية مسؤوليتنا اختيار أفضل 26 لاعبًا، وربما نُخطئ أو نصيب، لكننا نختار الأنسب، وفي النهاية يبقى الموضوع توفيقًا ونصيبًا”

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

مصر روسيا إبراهيم حسن
نرشح لكم
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ربيعة: مباراة روسيا تجربة قوية.. وجمهور الأهلي وحشني زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا زيكو الهداف رقم 15 مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 18 و19.. زيكو وحمزة ينضمان لقائمة اللاعبين الدوليين مع مصر تحت قيادة حسام حسن
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب 24 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 40 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب روسيا: العقوبات أثرت علينا.. ومنتخب مصر تطور كثيرا منذ 2018 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب ساعة | رياضة نسائية
كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف ساعة | منتخب مصر
زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث ساعة | منتخب مصر
مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529941/إبراهيم-حسن-نعمل-لمصلحة-منتخب-مصر-ولا-نظلم-أي-لاعب