مؤتمر مدرب روسيا: العقوبات أثرت علينا.. ومنتخب مصر تطور كثيرا منذ 2018

الجمعة، 29 مايو 2026 - 00:09

كتب : محمد جمال

فاليري كاربن - مدرب روسيا

عبر فاليري كاربين مدرب روسيا عن إحباطه من الهزيمة أمام منتخب مصر، كما تطرق لتأثير العقوبات المفروضة على الكرة الروسية.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام روسيا بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة استعدادا لكأس العالم.

وقال كاربين في المؤتمر الصحفي: "لا أستطيع الإجابة عن إمكانية تتويج ماتفي سافونوف حارس باريس سان جيرمان بجائزة أفضل حارس في العالم حال فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، بسبب وضع المنتخب الروسي والإيقاف المفروض علينا".

وأضاف "دفاع منتخب مصر كان جيدا للغاية، وكذلك قدم منتخب روسيا أداءً هجوميا جيدا خلال المباراة".

وتابع: “المنتخب الروسي تغير كثيرا منذ عام 2018 وحتى الآن، وكذلك منتخب مصر، الذي أراه أقوى مما كان عليه في 2018”.

وعن العقوبات المفروضة على روسيا، قال: “العقوبات أثرت علينا كثيرًا، وكذلك الغيابات، لكننا نحاول خوض مباريات قوية تحضيرية مثل مواجهة مصر اليوم، خاصة أنه منتخب تأهل إلى كأس العالم”.

وأتم "نرغب في خوض المزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، ولدينا مباراتان في شهر يونيو”.

ويلتقي منتخب روسيا يوم 5 يونيو مع بوركينا فاسو، ثم يوم 9 يونيو مع ترينداد وتوباجو.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

