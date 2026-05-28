تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب
الخميس، 28 مايو 2026 - 23:50
كتب : FilGoal
ودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة) للتنس من الدور الثاني بالخسارة من الأمريكية كوكو جوف بمجموعتين دون رد.
وانتصرت ميار في الدور الأولى على المجرية دالما جالفي بمجموعتين دون مقابل.
ثم واجهت كوكو جوف المصنفة الرابعة على العالم وحاملة اللقب في الدور الثاني.
وانتهت المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، وحسمت جوف الثانية بنتيجة 6-2.
وستلتقي جوف في الدور الثالث مع النمساوية أناستاسيا بوتابوفا لمواصلة الدفاع عن لقبها.
وللمرة الرابعة تودع ميار شريف رولان جاروس من المرحلة الثانية بعد نسخ 2022 و2023 و2024.
وتعد كوكو أصغر لاعبة تفوز بلقب أمريكا المفتوحة ورولان جاروس منذ مواطنتها سيرينا ويليامز في 2002.
