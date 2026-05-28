كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف

الخميس، 28 مايو 2026 - 23:41

كتب : عبد الرحمن شريف

كريم حافظ - منتخب مصر

أشاد كريم حافظ لاعب منتخب مصر بالدور الذي لعبه حسام حسن مدرب المنتخب والجهاز الفني، بعد عودته للمشاركة الدولية عقب غياب دام أربع سنوات.

وحقق منتخب مصر انتصارا هاما أمام روسيا بهدف مقابل لا شيء ودياً.

وقال كريم حافظ في تصريحات عبر أون سبورت: “هذه أول مباراة لي بعد فترة طويلة، وأشكر حسام حسن والجهاز الفني بعد عودتي للمنتخب من جديد”.

أخبار متعلقة:
مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث ربيعة: مباراة روسيا تجربة قوية.. وجمهور الأهلي وحشني

وأضاف “الفترة الأخيرة كانت صعبة، لكنني اجتهدت كثيرًا، والحمد لله تم تقدير مجهودي، ونحن سعداء لأن الجماهير سعيدة بما قدمناه”.

وتابع “جئنا اليوم من أجل إسعاد الجماهير، وسنبذل كل ما لدينا من أجل تشريفهم في كأس العالم”.

كما تحدث عن أجواء المنتخب قبل اللقاء، قائلًا “مصطفى زيكو سيكون هدافنا في كأس العالم، وقبل المباراة كان حسام حسن يحمس جميع اللاعبين من أجل تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، سواء اللاعبون الأساسيون أو البدلاء”.

وأتم "الحمد لله نجحنا في إسعاد الجماهير التي حضرت من أجل مساندتنا ودعمنا".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

منتخب مصر كريم حافظ روسيا
نرشح لكم
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ربيعة: مباراة روسيا تجربة قوية.. وجمهور الأهلي وحشني زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا زيكو الهداف رقم 15 مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 18 و19.. زيكو وحمزة ينضمان لقائمة اللاعبين الدوليين مع مصر تحت قيادة حسام حسن
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب 23 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 39 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب روسيا: العقوبات أثرت علينا.. ومنتخب مصر تطور كثيرا منذ 2018 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي بنغازي يخسر من بترو دي لواندا ويواجه الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب ساعة | رياضة نسائية
كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف ساعة | منتخب مصر
زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث ساعة | منتخب مصر
مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529936/كريم-حافظ-حسام-حسن-أعادني-للمنتخب-بعد-غياب-طويل-وسنقدم-كأس-عالم-مشرف