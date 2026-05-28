كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف

أشاد كريم حافظ لاعب منتخب مصر بالدور الذي لعبه حسام حسن مدرب المنتخب والجهاز الفني، بعد عودته للمشاركة الدولية عقب غياب دام أربع سنوات.

وحقق منتخب مصر انتصارا هاما أمام روسيا بهدف مقابل لا شيء ودياً.

وقال كريم حافظ في تصريحات عبر أون سبورت: “هذه أول مباراة لي بعد فترة طويلة، وأشكر حسام حسن والجهاز الفني بعد عودتي للمنتخب من جديد”.

وأضاف “الفترة الأخيرة كانت صعبة، لكنني اجتهدت كثيرًا، والحمد لله تم تقدير مجهودي، ونحن سعداء لأن الجماهير سعيدة بما قدمناه”.

وتابع “جئنا اليوم من أجل إسعاد الجماهير، وسنبذل كل ما لدينا من أجل تشريفهم في كأس العالم”.

كما تحدث عن أجواء المنتخب قبل اللقاء، قائلًا “مصطفى زيكو سيكون هدافنا في كأس العالم، وقبل المباراة كان حسام حسن يحمس جميع اللاعبين من أجل تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، سواء اللاعبون الأساسيون أو البدلاء”.

وأتم "الحمد لله نجحنا في إسعاد الجماهير التي حضرت من أجل مساندتنا ودعمنا".

جبهة هيثم وهاني تحقق كل الأماني⚽️👏🏼 عرضية رائعة من محمد هاني يحولها مصطفى زيكو لهدف أول لمنتخب مصر في شباك روسيا 👌🏼 pic.twitter.com/dBeFdOXFMh — ON Sport (@ONTimeSports) May 28, 2026

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.