زيكو: لو كتبت السيناريو بيدي لما توقعت ما سيحدث

عبر مصطفى "زيكو" لاعب منتخب مصر عن فخره بعد تسجيله هدفه الأول دوليًا مشددًا على أن ما يعيشه حاليًا مع منتخب مصر يفوق كل توقعاته.

وحقق منتخب مصر انتصارا مثيرا بهدف مقابل لا شيء أمام روسيا وديًا.

وقال زيكو عبر أون سبورت: “لو كتبت السيناريو بيدي، لن أتخيل ما حدث، والله يعلم قدر سعادتي منذ انضمامي للمنتخب”.

وواصل “لو كنتُ أنا من يكتب هذا السيناريو، لما خرج بهذه الصورة الرائعة، أحمد الله كثيرا، وأشكر حسام حسن على هذه الفرصة”.

وأردف “نتمنى أن نُسعد هذه الجماهير العظيمة، وأشعر بالغيرة من اللاعبين المعتادين على اللعب وسط الجماهير، بسبب الأحاسيس المميزة وهتافات المشجعين التي تصاحب المباريات”.

وأوضح: “حسام حسن تحدث معي وطالبني بالتركيز على أدواري الهجومية، مؤكدًا أن لا أحد ينضم إلى المنتخب بالصدفة”.

وأتم تصريحاته قائلًا “أحب التواجد داخل منطقة الجزاء، والكابتن مصطفى إبراهيم والكابتن مجدي عبد العاطي، اللذان قاما بتدريبي في نادي زد، هما السبب فيما وصلت إليه، بعدما عملا معي كثيرًا على هذا الأمر، وأود أن أشكرهما للغاية”.

جبهة هيثم وهاني تحقق كل الأماني⚽️👏🏼 عرضية رائعة من محمد هاني يحولها مصطفى زيكو لهدف أول لمنتخب مصر في شباك روسيا

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.