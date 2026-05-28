مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة

الخميس، 28 مايو 2026 - 23:27

كتب : FilGoal

يسافر منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الاستعدادات بمواجهة منتخب البرازيل وديا ثم المشاركة في كأس العالم 2026.

وبدأ منتخب مصر استعداداته بالفوز على روسيا 1-0 بفضل هدف مصطفى زيكو.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة يوم 30 مايو إلى أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو.

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين عقب الودية مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

موعد مباراة مصر ضد البرازيل والقناة الناقلة

تبدأ المباراة في الواحدة صباحا ليوم الأحد 7 يونيو المقبل.

ملعب هانجتون بنك فيلد في أوهايو بأمريكا.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل

التقى منتخب مصر مع البرازيل من قبل في 6 مواجهات.

وفازت البرازيل في المواجهات الـ 6.

ويعد اللقاء الأبرز بين المنتخبين والرسمي في كأس القارات 2009 والذي انتهى بالفوز 4-3.

وجاء اللقاء الأخير بين مصر والبرازيل وديا في قطر وانتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-0.

