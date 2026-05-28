مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة

يسافر منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الاستعدادات بمواجهة منتخب البرازيل وديا ثم المشاركة في كأس العالم 2026.

وبدأ منتخب مصر استعداداته بالفوز على روسيا 1-0 بفضل هدف مصطفى زيكو.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة يوم 30 مايو إلى أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو.

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين عقب الودية مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

جبهة هيثم وهاني تحقق كل الأماني⚽️👏🏼 عرضية رائعة من محمد هاني يحولها مصطفى زيكو لهدف أول لمنتخب مصر في شباك روسيا 👌🏼 pic.twitter.com/dBeFdOXFMh — ON Sport (@ONTimeSports) May 28, 2026

موعد مباراة مصر ضد البرازيل والقناة الناقلة

تبدأ المباراة في الواحدة صباحا ليوم الأحد 7 يونيو المقبل.

ملعب هانجتون بنك فيلد في أوهايو بأمريكا.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل

التقى منتخب مصر مع البرازيل من قبل في 6 مواجهات.

وفازت البرازيل في المواجهات الـ 6.

ويعد اللقاء الأبرز بين المنتخبين والرسمي في كأس القارات 2009 والذي انتهى بالفوز 4-3.

وجاء اللقاء الأخير بين مصر والبرازيل وديا في قطر وانتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-0.