ربيعة: مباراة روسيا تجربة قوية.. وجمهور الأهلي وحشني

الخميس، 28 مايو 2026 - 23:19

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - مران منتخب مصر

وصف رامي ربيعة لاعب منتخب مصر مباراة روسيا الودية بالتجربة القوية قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على روسيا وديا بنتيجة 1-0 بهدف مصطفى زيكو.

وقال ربيعة عبر أون سبورت: "بداية الموسم كانت موفقة بالنسبة لي وكان هدفي النجاح لأنني اعتدت من الأهلي وجماهيره على التتويج بالألقاب، والعين ساعدني على ذلك وحققنا لقبي الدوري والكأس".

وأضاف "مباراة روسيا تجربة قوية جدا ويلعبون بنفس القوة والجدية والحماس وسنواجه نفس الأسلوب في كأس العالم، وحققنا المطلوب بالنسبة لنا".

وتابع "أقول لمحمد عبد المنعم حمد لله بالسلامة ومن الرائع أن يبدأ المباراة بعد فترة طويلة جدا من أجل أن يحصل على الثقة".

وشارك عبد المنعم أساسيا لأول مرة مع منتخب مصر أو نيس الفرنسي منذ 398 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأتم "جمهور الأهلي وحشني و"هو اللي عمل رامي ربيعة".

وشارك ربيعة في الشوط الثاني بدلا من عبد المنعم في اللقاء الذي انتهى بالفوز 1-0.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.

