زيكو يعيد ما فعله حسام.. منتخب مصر يستعد لكأس العالم بالفوز على روسيا

انتصر منتخب مصر على روسيا وديا بنتيجة 1-0 بفضل هدف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له على روسيا بعدما انتصر من قبل في يونيو 1991 بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد رمزي وحسام حسن آنذاك.

ولأول مرة يحقق حسام حسن فوزا على منتخب أوروبي بعدما خسر من كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 4-2 وتعادل سلبيا مع إسبانيا وديا.

وستكون المحطة المقبلة لمنتخب مصر ضد البرازيل والتي ستقام يوم فجر 7 يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم في أوهايو بأمريكا.













































































































































التشكيل

بدأ محمد عبد المنعم أساسيا لأول مرة مع المنتخب أو ناديه منذ 398 بعد تعافيه من الإصابة.

وقاد عمر مرموش الهجوم ومن خلفه الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه".

فيما اعتمد منتخب روسيا على تشكيل محلي ينشط بالدوري الروسي في اللقاء منذ البداية.

وصف المباراة

كالعادة بادر منتخب مصر مبكرا من أجل التسجيل، وفي الدقيقة 2 مرر تريزيجيه كرة أرضية لإمام عاشور داخل الـ 18 لكن تصويبة الأخير مرت بجوار القائم دون خطورة.

وفي الدقيقة 11 لم يستطع تريزيجيه إيداع عرضية هاني في الشباك إذ علت كرته العارضة.

وكاد مرموش في الدقيقة 18 أن يسجل الأول لكن تسديدته الأرضية من خارج الـ 18 بعد توغل جاءت بجوار القائم بقليل.

وأجرى حسام حسن 3 تغييرات دفعة أولى بمشاركة في الدقيقة 34 بمشاركة هيثم حسن ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل بدلا من أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه".

شوط أول انتهى على وقع التعادل السلبي مع ظهور على استحياء روسي دون خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

في بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن بكل من رامي ربيعة ومحمد الشناوي بدلا من محمد عبد المنعم وشوبير.

اعتمد منتخب مصر على الجهة اليمنى أكثر في الشوط الثاني للهجوم عن طريق هيثم حسن ومحمد هاني.

المحاولات الهجومية أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 66 برأسية قوية من زيكو بعد عرضية محمد هاني لتصبح النتيجة 1-0.

وسجل زيكو هدفه الدولي الأول في مباراته الأولى.

وأجرى حسام حسن تغييرا جديدا بمشاركة نبيل عماد بدلا من مرموش في الدقيقة 72 لتأمين خط الوسط.

وقبل 4 دقائق أجرى المنتخب 4 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة طارق علاء وحمزة عبد الكريم ومحمود صابر وحسام عبد المجيد بدلا من محمد هاني ومهند لاشين وهيثم حسن وياسر إبراهيم.

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90+1 عن طريق تصويبة قوية من محمود صابر يبعدها الحارس ويتابعها إبراهيم عادل ويمنعها الحارس بقدمه ثم تسديدة عبد المجيد أعلى العارضة.

وتألق محمد الشناوي في الدقيقة 90+4 ومنع عرضية خطيرة روسية ليعلن لحلو بن براهيم الحكم الجزائري نهاية اللقاء.

