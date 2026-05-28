زيكو الهداف رقم 15 مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

الخميس، 28 مايو 2026 - 22:50

كتب : إسلام أحمد

زيكو - منتخب مصر

ويلتقي منتخب مصر وديا مع روسيا على استاد القاهرة استعدادا لكأس العالم 2026.

وسجل زيكو هدفه الدولي الأول في ظهوره الدولي الأول بقميص منتخب مصر.

وجاء الهدف برأسية قوية في الدقيقة 75 بعد عرضية متقنة من محمد هاني من الجهة اليمنى.

وأصبح زيكو اللاعب رقم 15 الذي يسجل بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وإليكم قائمة الهدافين

محمد صلاح – 11

محمود حسن "تريزيجيه" – 7

عمر مرموش – 6

أحمد سيد "زيزو" – 3

رامي ربيعة – 3

إبراهيم عادل – 3

مصطفى محمد – 2

مروان عطية – 1

محمد حمدي – 1

مصطفى فتحي – 1

ياسر إبراهيم – 1

محمد عبد المنعم – 1

طاهر محمد طاهر – 1

إسلام عيسى – 1

مصطفى زيكو - 1

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

وسبق أن تقدم منتخب مصر بطلب لفيفا لاعتماد المباراة كمباراة دولية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

