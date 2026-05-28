18 و19.. زيكو وحمزة ينضمان لقائمة اللاعبين الدوليين مع مصر تحت قيادة حسام حسن

رفع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قائمة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا بقميص الفراعنة لأول مرة تحت قيادته إلى 18.

وشارك مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لأول مرة بقميص منتخب مصر ضد روسيا في اللقاء الودي الذي يقام حاليا على استاد القاهرة.

وشارك زيكو لاعب بيراميدز لأول مرة بقميص منتخب مصر في الدقيقة 35 بدلا من أحمد سيد "زيزو".

وإليكم قائمة اللاعبين الدوليين الذين ظهروا لأول مرة بقميص مصر تحت قيادة حسام حسن

مصطفى شلبي ضد كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 2024

محمد شكري ضد نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الدولية 2024

أحمد نبيل "كوكا" ضد كرواتيا في كأس عاصمة مصر الدولية 2024

محمد الشامي ضد نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الدولية 2024

مصطفى شوبير ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

خالد صبحي ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

محمود صابر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أحمد عيد ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

محمد شحاتة ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

محمد ربيعة ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أحمد أمين قفة ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

هيثم حسن ضد السعودية وديا في 2026

ناصر ماهر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

طارق علاء ضد السعودية وديا في 2026

مروان عثمان ضد أوزبكستان وديا في 2025

محمد إسماعيل ضد أنجولا في أمم إفريقيا 2025

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ضد روسيا وديا في 2026

حمزة عبد الكريم ضد روسيا وديا في 2026

ومن المنتظر أن يمنح حسام حسن كل من أقطاي عبد الله وحمزة عبد الكريم فرصة المشاركة لأول مرة بقميص المنتخب بعدما انضم مهاجما إنبي وشباب برشلونة لأول مرة في المعسكر الحالي.

وقبل مباراة روسيا قاد حسام حسن منتخب مصر في 28 مباراة فاز في 17 تعادل في 8 وخسر 3.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

وسبق أن تقدم منتخب مصر بطلب لفيفا لاعتماد المباراة كمباراة دولية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.