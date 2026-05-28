ذا أثليتك: تعثر صفقة استحواذ راموس على إشبيلية.. والمفاوضات على وشك الانهيار

الخميس، 28 مايو 2026 - 21:33

كتب : عبد الرحمن شريف

عودة سيرخيو راموس لإشبيلية

تواجه صفقة استحواذ سيرخيو راموس على نادي إشبيلية خطر الانهيار، بعد تراجع كبير في المفاوضات بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت شبكة "ذا أتلتيك" في 12 مايو المنقضي عن توصل المجموعة التي يقودها المدافع الإسباني السابق إلى اتفاق مبدئي لشراء النادي مقابل نحو 444 مليون يورو، قبل أن تتعثر المفاوضات لاحقًا بسبب خلافات بين الأطراف.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات باتت في حكم المنتهية، بينما يرى مقربون من راموس أن الصفقة أصبحت معقدة للغاية في ظل اقتراب نهاية فترة الحصرية المحددة في 31 مايو.

وشهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين الطرفين، كان آخرها الأربعاء، حيث قدمت مجموعة راموس عرضًا جديدًا تضمن تغييرًا في بنود الاتفاق الأولي.

العرض الجديد، الذي يضم راموس إلى جانب صندوق “Five Eleven” ومستثمرين مكسيكيين، تضمن تقليل الحصة المستهدفة في البداية، مع زيادة الاعتماد على ضخ أموال عبر زيادات رأسمالية على مراحل.

وبحسب العرض المعدل، فإن المجموعة كانت ستبدأ بشراء 18% من أسهم النادي مقابل 100 مليون يورو فقط، قبل التدرج للوصول إلى 60% من الأسهم لاحقًا عبر زيادات رأسمالية تصل إلى 120 مليون يورو تمنحهم السيطرة على النادي، ثم زيادات إضافية لاحقًا.

ومع اقتراب انتهاء الفترة المحددة، باتت جميع الأطراف تتوقع صعوبة إنقاذ الصفقة في الوقت المتبقي، بينما بدأت إدارة إشبيلية في دراسة عروض استحواذ بديلة.

وفي ظل هذا التعثر، يدرس سيرخيو راموس عقد مؤتمر صحفي بعد 31 مايو لتوضيح تفاصيل المفاوضات وما حدث خلالها.

يُذكر أن راموس صاحب مسيرة طويلة مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بدأ مشواره مع إشبيلية قبل أن يعود إليه في 2023.

وخاض 87 مباراة بقميص الفريق الأندلسي عبر فترتيه، كما أنه بدون نادٍ منذ رحيله عن مونتيري المكسيكي في ديسمبر الماضي.

