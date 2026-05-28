السنغال تنفي أزمة ثياو قبل المونديال وتعلن: لا تأثير على الاستعدادات

نفى الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما تردد بشأن رفض مدرب المنتخب بابي ثياو السفر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة، استعدادا لكأس العالم المقبلة.

وأوضح الاتحاد السنغالي في بيان رسمي أنه يسعى إلى تصحيح المعلومات المغلوطة التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود خلافات تعاقدية تسببت في تعطيل سفر المدرب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ثياو، البالغ من العمر 45 عاما رفض السفر مع الفريق بسبب انتهاء عقده مع الاتحاد في فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى تأخير خطط الرحلة.

وأوضح الاتحاد أن بعثة المنتخب زارت قصر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قبل نشر صور للاعبين داخل المطار، في إطار الاستعدادات للسفر.

وكشف الاتحاد أن الرحلة تعرضت لتأجيلات متتالية من 3:30 عصرا إلى 7 مساء ثم إلى 11 مساء، مشيرا إلى أن ذلك جاء لأسباب إدارية ولوجستية تتعلق بتأخر إصدار تصاريح الرحلة الخاصة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب استكمال إجراءات التأشيرات لبعض أعضاء الجهاز الفني.

وشدد البيان على أن ما تردد بشأن رفض المدرب السفر بسبب ملف تجديد عقده “لا أساس له من الصحة”، مؤكدا أن المفاوضات التعاقدية الجارية لم تؤثر على برنامج المنتخب أو خطط السفر.

وأضاف الاتحاد أن هذه “العقبات اللوجستية البسيطة” لا تمس حالة الاستقرار داخل الفريق، وأن اللاعبين والجهاز الفني في حالة تركيز تام قبل المباريات المقبلة على الأراضي الأمريكية.

وكان الاتحاد السنغالي قد أعلن قائمة أولية مكونة من 28 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبًا قبل 1 يونيو، فيما يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة ثم السعودية.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب فرنسا والنرويج والعراق.

وكان بابي ثياو قد تولى تدريب المنتخب في ديسمبر 2024، وقاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، وسط جدل لا يزال قائما حول هوية البطل النهائي للبطولة.

ويواصل الاتحاد السنغالي في الوقت نفسه مفاوضاته مع المدرب، في محاولة لحسم ملف مستقبله قبل انطلاق المونديال، وسط تأكيدات بأن الاستعدادات تسير بشكل طبيعي داخل المعسكر.

وخاض ثياو مع منتخب السنغال 30 مباراة حقق الانتصار في 23، وتعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم.