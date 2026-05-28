أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا

خسر منتخب مصر للناشئين فرصة الوصول لنهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالخسارة من تنزانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويستضيف المغرب نهائيات البطولة المؤهلة لكأس العالم للناشئين في قطر نهاية العام الجاري.

وضمن منتخب مصر بالفعل تأهله لكأس العالم 2026 عقب التأهل من دور المجموعات.

ورفض منتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف التأهل للنهائي للمرة الثانية للنهائي بعد نسخة 1997.

وتأهل منتخب تنزانيا للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، إذ توقفت مشاركاته السابقة عند دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر مع الخاسر من مباراة المغرب ضد السنغال في مباراة المركز الثالث يوم 1 يونيو، فيما سيقام النهائي اليوم التالي.

وصف المباراة

ظهر الحذر على لاعبي الفريقين في أول نصف ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 39 طالب مدرب تنزانيا بالتحدي لاحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه لكن الحكمة الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا رفضت احتسابها بعد مطالعة تقنية الفيديو.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حاول منتخب مصر في الشوط الثاني، وكاد خطأ دفاعي أن يكلف منتخب مصر التأخر في النتيجة إذ انفرد لاعب تنزانيا لكن مالك عمرو تدخل بقوة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 76 أبعد الحارس التنزاني فرصة من تسديدة قوية من دانيال تامر.

ومرت فرصة محققة في الدقيقة 86 برأسية بسلام بجوار القائم لمالك وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لتنزانيا بنتيجة 3-4.

وسجل محمد جمال وأمير أبو العز وعبد العزيز ركلاتهم في الشباك فيما منع الحارس ركلتي محمد نور وعبد الله عمرو لتتأهل تنزانيا لأول مرة في تاريخها للنهائي.