تشكيل روسيا - اختيارات محلية ضد مصر.. وثلاثي في الهجوم

الخميس، 28 مايو 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

وصول بعثة منتخب روسيا إلى القاهرة

أعلن فاليري كاربن المدير الفني لـ منتخب روسيا تشكيل فريقه لمواجهة مصر الودية.

ويلتقي منتخبا مصر وروسيا على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

ويعتمد منتخب روسيا على قائمة محلية بالكامل في مواجهة مصر، إذ يلعب جميع لاعبي التشكيل الأساسي في الدوري الروسي.

وجاء تشكيل منتخب روسيا

حراسة المرمى: ستانسلاف أجكاتسيف

الدفاع: أليكسي باتراكوف - إيجور ديفيف - ألكسندر سالينوف - إيليا فاكانيا

الوسط: ماتيف كيسلاك - دانيل كروجويوف - أنتون ميرانتشوك

الهجوم: ماكسيم جولشينكوف - إيفان أوبلياكوف - إيفان سيرجيف

وقال إبراهيم حسن عبر موقع اتحاد الكرة: "اتفقنا على إجراء 11 تبديلا خلال ودية روسيا، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل سنلجأ لركلات الترجيح".

ويغيب عن اللقاء كل من محمد صلاح الذي وصل اليوم لمعسكر منتخب مصر بالإضافة لحمدي فتحي بسبب الإيقاف.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

وسبق أن تقدم منتخب مصر بطلب لفيفا لاعتماد المباراة كمباراة دولية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

