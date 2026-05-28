سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي السابق، في صفقة قد تشكل إضافة قوية لخط وسط الفريق الكتالوني.

ووفقًا لتقارير شبكة "سكاي سبورت" فإن برشلونة تمكن من التفوق على عدد من الأندية الأوروبية التي كانت تتابع اللاعب عن قرب خلال الفترة الماضية، لينجح في كسب الأفضلية في سباق التعاقد مع اللاعب.

ويأتي تحرك برشلونة في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة وجودة عالية، حيث يُعد برناردو سيلفا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد تُحسم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق كأس العالم، حال الانتهاء من التفاصيل النهائية بين جميع الأطراف، ليقترب اللاعب من ارتداء قميص الفريق الكتالوني في تجربة جديدة داخل الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة حاول التعاقد مع الدولي البرتغالي الصيف الماضي لكنه أراد الاستمرار مع مانشستر سيتي.

وخاض برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 53 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع مانشستر سيتي لـ460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.