انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية

الخميس، 28 مايو 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر تحت 17 عاما ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين.

ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا في السابعة مساءً في البطولة المقامة بالمغرب.

وحجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم بالفعل للمرة الثانية على التوالي ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة قطر المستضيفة واليونان وبنما.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لأول مرة للمربع الذهبي منذ نسخة 2003.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت منتخب مصر يخسر بركلات الترجيح

إلى ركلات الترجيح

ق 86: عرضية ورأسية من ميميجليندي تمر بجوار القائم بسلام على مرمى منتخب مصر

ق 76: فرصة لمنتخب مصر عن طريق دانيال تامر والحارس يحول تصويبته لركنية

ق 75: خطأ دفاعي وانفراد للاعب تنزانيا لكن مالك حارس المنتخب يتألق ويتصدى ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لتنزانيا

ق39: تحدي من مدرب تنزانيا ومطالبة بركلة جزاء بداعي وجود عرقلة داخل الـ 18

ق 20: حذر في منتصف الملعب بين المنتخبين

بداية اللقاء

مصر تحت 17 عاما أمم إفريقيا للناشئين
