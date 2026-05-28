أسطورة بلجيكا لـ في الجول: صلاح التهديد الأكبر.. ومصر قادرة على مفاجأة الجميع في المونديال

يرى جان ماري فاف أسطورة حراسة المرمى البلجيكية أن مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة على بلجيكا في كأس العالم 2026، مشيدا بما يملكه الفراعنة من عناصر هجومية مميزة على رأسها محمد صلاح وعمر مرموش.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل على أن تكون مواجهة مصر لبلجيكا 15 يونيو المقبل.

وإليكم تصريحات فاف خلال حواره مع FilGoal.com

ما تقييمك لمواجهة بلجيكا ضد مصر في كأس العالم؟

لن تكون مباراة سهلة على بلجيكا، لأن منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين للغاية مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وهما يمنحان بقية اللاعبين قوة وثقة لتقديم أداء أفضل.

من اللاعب الأخطر على دفاع بلجيكا في المنتخب المصري؟

أعتقد أن محمد صلاح سيكون التهديد الأكبر، لكن هناك أيضا لاعبين شباب قادرين على مفاجأة منتخب بلجيكا، لأنهم يريدون إثبات موهبتهم أمام منتخب كبير مثل بلجيكا.

كيف كنت ستتعامل مع لاعب سريع وذكي مثل محمد صلاح لو واجهته؟

كنت سأبدأ بالإمساك بركل كرة أولا (يضحك).. لكن بجدية، كنت سأعتمد على دفاع مزدوج وأحاول اللعب نفسيًا معه من المرمى، كما يفعل هو داخل الملعب".

هل ترى أن المنتخبات الإفريقية قادرة على مفاجأة أوروبا في مونديال 2026؟

أعتقد أن العديد من المنتخبات الإفريقية ستفاجئ الجميع هذا العام، لديهم الإمكانيات ويسيرون على الطريق الصحيح للوصول إلى المستوى العالمي.

هل تتوقع مباراة هجومية بين مصر وبلجيكا أم مواجهة تكتيكية؟

كل مباراة تختلف عن الأخرى، لكن أعتقد أنها ستكون مزيجًا بين الحذر والهجوم، وستكون مباراة على مستوى عالمي.

ما العامل الذي قد يحسم المواجهة بين المنتخبين؟

الفريق الجيد يجب أن يمتلك الخبرة والروح القتالية معا، أحيانا تحتاج للهدوء والخبرة والاعتماد على الجانب الفني، وأحيانا أخرى تحتاج لعقلية المقاتلين.

ما النصيحة التي تقدمها لحراس بلجيكا قبل مواجهة مصر؟

يجب دراسة طريقة لعب لاعبي مصر مسبقا، وخلال المباراة يجب المراقبة والانتباه لكل التفاصيل، عندما تعرف تحركاتهم وأسلوب لعبهم سيكون التعامل معهم أفضل.

من تتوقع أن يتأهل من المجموعة؟

سؤال صعب للغاية، أتمنى تأهل بلجيكا، لكنني أعتقد أيضا أن مصر قادرة على الذهاب بعيدا في البطولة، إيران كذلك قد تفاجئ الجميع، لكن كأس العالم دائما مليئة بالمفاجآت.

وخاض جان ماري مع منتخب بلجيكا 64 مباراة دولية وشارك معهم في بطولتين لكأس العالم 82، 86، وفاز بالقفاز الذهبي في 86 وكذلك أفضل حارس في العالم عن نفس العام.

وتولى حراسة مرمى العديد من الأندية على رأسهم بايرن ميونيخ الألماني وحقق معهم الدوري 3 مرات، وكأس ألمانيا مرتين، مع بطولة لكأس السوبر الألماني.