تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17

الخميس، 28 مايو 2026 - 18:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أعلن حسين عبد اللطيف تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا في السابعة مساءً في البطولة المقامة بالمغرب.

ولم يُجر عبد اللطيف أي تغيير على تشكيل المنتخب الذي فاز على كوت ديفوار في ربع النهائي بنتيجة 4-1.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: محمد السيد "ديزل" - عادل علاء - ياسين تامر - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - أدهم حسيب - عمر فودة.

الهجوم: دانيال تامر - خالد مختار - أحمد صفوت.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد - عبد الله عمرو - أمير حسن - سيف المهدي - محمد نور - عمر عبد الرحيم - زياد سعودي - سيف كريم - عبد العزيز خالد - أمير أبو العز.

May be an image of ‎soccer, football and ‎text that says '‎교 ၁သ ล באאהיותף ****** ARTINC مصر ضد تنزانيا كأس أمم أفريقيا للناشنين مالك عمرو محمد. جمال عادل. علاء ياسين. تامر محمد السيد .أحمد بشير عمر فودة أدهم. حسيب .أحمد. صفوت دنيال تامر خالد. مختار BS 19 TFF. 研田出内館 الاتجاد لكرة لمدری UYPTUANFA محمد عبيد عبدالله عمرو آمير حسن سيف الصهدي محمد نور عمر عبد الرحيم زياد سعودي سيف كريم عبد بدالعزيز خالد أمير أبو العز TIGER دانون OANDUE Carer ACI ΟΓΔ PUMA ارياضة المتحدة‎'‎‎

وحجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم بالفعل للمرة الثانية على التوالي ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة قطر المستضيفة واليونان وبنما.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لأول مرة للمربع الذهبي منذ نسخة 2003.

منتخب مصر للناشئين أمم إفريقيا تحت 17
نرشح لكم
المصري يعلن توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في كأس الرابطة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم بطلب لوزارة الرياضة بشأن نفقات المونديال صلاح: ضحيت بشبابي لتحقيق ما وصلت إليه.. وعشت مع جماهيري قصة خيالية المقاولون العرب يعلن رحيل ثلاثي الفريق بعد نهاية الإعارة تذكرتي تعلن قواعد وإرشادات مواجهة مصر ضد روسيا للجماهير خبر في الجول - انتظام صلاح في معسكر منتخب مصر.. واتجاه لإراحته ضد روسيا مران منتخب مصر - ممر شرفي وختام الاستعدادات لودية روسيا مران مصر للناشئين - التدرب على ركلات الترجيح في ختام الاستعدادات للقاء تنزانيا
أخر الأخبار
تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 22 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: ليفركوزن يسرع مفاوضاته مع إيراولا وسط منافسة من أندية أخرى 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن يعلن عدد التغييرات ضد روسيا.. وركلات الترجيح في حالة التعادل 33 دقيقة | منتخب مصر
ديلي ميل: ميلان يفتح باب المفاوضات مع بوكيتينو لخلافة أليجري 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى ساعة | سعودي في الجول
المصري يعلن توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
قصص المونديال المنسية - جريمة في خيخون ساعة | في المونديال
تقرير: إنتر متردد في حسم صفقة جونز بسبب مطالب ليفربول 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 2 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 3 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/529914/تشكيل-مصر-للناشئين-لا-تغييرات-أمام-تنزانيا-في-نصف-نهائي-أمم-إفريقيا-تحت-17