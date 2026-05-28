تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17

أعلن حسين عبد اللطيف تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا في السابعة مساءً في البطولة المقامة بالمغرب.

ولم يُجر عبد اللطيف أي تغيير على تشكيل المنتخب الذي فاز على كوت ديفوار في ربع النهائي بنتيجة 4-1.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: محمد السيد "ديزل" - عادل علاء - ياسين تامر - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - أدهم حسيب - عمر فودة.

الهجوم: دانيال تامر - خالد مختار - أحمد صفوت.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد - عبد الله عمرو - أمير حسن - سيف المهدي - محمد نور - عمر عبد الرحيم - زياد سعودي - سيف كريم - عبد العزيز خالد - أمير أبو العز.

وحجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم بالفعل للمرة الثانية على التوالي ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة قطر المستضيفة واليونان وبنما.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لأول مرة للمربع الذهبي منذ نسخة 2003.