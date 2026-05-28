سكاي: ليفركوزن يسرع مفاوضاته مع إيراولا وسط منافسة من أندية أخرى

الخميس، 28 مايو 2026 - 18:06

كتب : عبد الرحمن شريف

أندوني إيراولا

بدأ نادي باير ليفركوزن الألماني مفاوضاته المباشرة مع الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن إدارة ليفركوزن تسعى لحسم الاتفاق مع إيراولا في أسرع وقت ممكن، رغم امتلاك المدرب الإسباني عدة عروض أخرى.

ويُعد إيراولا أحد أبرز الأسماء التي وضعها النادي الألماني ضمن قائمته المختصرة، إلى جانب النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وخرج البرازيلي فيليبي لويس من حسابات ليفركوزن بشكل نهائي، وفقا للتقارير ذاتها.

وقاد المدرب الإسباني بورنموث صيف 2023 وينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 40 مباراة محققا 13 انتصارا، و18 تعادل، و9 هزائم.

ووصلت إجمالي مبارياته في قيادة الفريق لـ127 مباراة محققا 48 انتصارا، و38 تعادل، و41 هزيمة.

وقاد إيراولا فريقه بورنموث للتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة في تاريخه الموسم المقبل حيث يشارك في الدوري الأوروبي.

وأنهى ليفركوزن الموسم في الدوري الألماني في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

أندوني إيراولا الدوري الألماني باير ليفركوزن
نرشح لكم
ديلي ميل: ميلان يفتح باب المفاوضات مع بوكيتينو لخلافة أليجري تقرير: إنتر متردد في حسم صفقة جونز بسبب مطالب ليفربول سكاي: روبرتسون يتمسك بالانتقال إلى توتنام رغم عرض يوفنتوس كالافيوري: لن أشاهد كأس العالم.. ومن الصعب تقبل عدم التأهل تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز ذا أثليتك: أرسنال يحدد سعر جابرييل جيسوس وسط اهتمام عدة أندية لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا لقب قاري أول.. كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي
أخر الأخبار
تشكيل مصر للناشئين - لا تغييرات أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 22 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: ليفركوزن يسرع مفاوضاته مع إيراولا وسط منافسة من أندية أخرى 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن يعلن عدد التغييرات ضد روسيا.. وركلات الترجيح في حالة التعادل 33 دقيقة | منتخب مصر
ديلي ميل: ميلان يفتح باب المفاوضات مع بوكيتينو لخلافة أليجري 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخليج: جوزيه جوميز اقتنع بمشروعنا.. والعرض المالي لم يكن الأعلى ساعة | سعودي في الجول
المصري يعلن توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
قصص المونديال المنسية - جريمة في خيخون ساعة | في المونديال
تقرير: إنتر متردد في حسم صفقة جونز بسبب مطالب ليفربول 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 2 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 3 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/529913/سكاي-ليفركوزن-يسرع-مفاوضاته-مع-إيراولا-وسط-منافسة-من-أندية-أخرى