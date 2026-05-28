سكاي: ليفركوزن يسرع مفاوضاته مع إيراولا وسط منافسة من أندية أخرى

بدأ نادي باير ليفركوزن الألماني مفاوضاته المباشرة مع الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن إدارة ليفركوزن تسعى لحسم الاتفاق مع إيراولا في أسرع وقت ممكن، رغم امتلاك المدرب الإسباني عدة عروض أخرى.

ويُعد إيراولا أحد أبرز الأسماء التي وضعها النادي الألماني ضمن قائمته المختصرة، إلى جانب النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وخرج البرازيلي فيليبي لويس من حسابات ليفركوزن بشكل نهائي، وفقا للتقارير ذاتها.

وقاد المدرب الإسباني بورنموث صيف 2023 وينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 40 مباراة محققا 13 انتصارا، و18 تعادل، و9 هزائم.

ووصلت إجمالي مبارياته في قيادة الفريق لـ127 مباراة محققا 48 انتصارا، و38 تعادل، و41 هزيمة.

وقاد إيراولا فريقه بورنموث للتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة في تاريخه الموسم المقبل حيث يشارك في الدوري الأوروبي.

وأنهى ليفركوزن الموسم في الدوري الألماني في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.