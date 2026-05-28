إبراهيم حسن يعلن عدد التغييرات ضد روسيا.. وركلات الترجيح في حالة التعادل

الخميس، 28 مايو 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - مران منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عدد التبديلات في مباراة روسيا الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع روسيا وديا اليوم الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة استعدادا لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر موقع اتحاد الكرة: "اتفقنا على إجراء 11 تبديلا خلال ودية روسيا، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل سنلجأ لركلات الترجيح".

ويغيب عن اللقاء كل من محمد صلاح الذي وصل اليوم لمعسكر منتخب مصر بالإضافة لحمدي فتحي بسبب الإيقاف.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

وسبق أن تقدم منتخب مصر بطلب لفيفا لاعتماد المباراة كمباراة دولية.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تقدم كل من الاتحاد المصري ونظيره الروسي بطلب رسمي للاتحاد الدولي (فيفا) من أجل اعتماد ودية مواجهة مصر ضد روسيا والتي ستكون بطاقم تحكيم جزائري".

وأوضح "الطلب بسبب إيقاف منتخب روسيا عن المشاركة في البطولات والمباريات الدولية، وهو ما يتطلب مخاطبة الاتحاد الدولي لاعتماد المباراة دولية".

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

