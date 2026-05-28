يغيب عن ودية مصر.. طبيب البرازيل: إصابة نيمار قد تستغرق 3 أسابيع

يغيب نيمار لاعب سانتوس عن مباريات منتخب البرازيل الودية استعدادا لكأس العالم، كما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة الافتتاح.

وبذلك يتأكد غيابه عن مواجهة مصر الودية والمقرر لها يوم فجر يوم 7 يونيو المقبل.

وأعلن رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي في تصريحات نقلها موقع جلوبو أن نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الفحوصات التي خضع لها في معسكر الفريق.

وأوضح لاسمار أن إصابة نيمار ليست مجرد تورم كما أشار رودريجو زوجايب طبيب سانتوس سابقا، بل تحتاج لفترة علاج أطول، وهو ما يمثل مصدر قلق للجهاز الفني قبل البطولة.

ويغيب نيمار عن وديتي البرازيل أمام بنما ومصر، ضمن الاستعدادات للمونديال.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزا بين 11 و18 يونيو، ما يعني احتمالية غيابه عن مواجهة المغرب في افتتاح مشوار البرازيل يوم 13 يونيو.

على أن يكون نيمار جاهزا لمواجهة البرازيل أمام هايتي في الجولة الثانية يوم 19 يونيو.

وتنص لوائح فيفا على إمكانية استبدال أي لاعب في القائمة النهائية حتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى، في حال الإصابة أو المرض، بعد تقديم مبررات طبية معتمدة.