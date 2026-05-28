منافس مصر - إيران تطالب بتأشيرات متعددة الدخول إلى أمريكا قبل كأس العالم

الخميس، 28 مايو 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الولايات المتحدة بمنح بعثة منتخب إيران تأشيرات متعددة الدخول، قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وتستقر بعثة إيران في مدينة تيخوانا بالمكسيك، على أن تسافر إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتها الثلاث في المجموعة.

وأوضح مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني عبر مقطع فيديو أن الفريق سيضطر إلى التنقل عدة مرات بين المكسيك والولايات المتحدة خلال دور المجموعات، ما يتطلب تسهيلات خاصة في التأشيرات.

ويطالب تاج بمنح بعثة إيران بتأشيرات متعددة الدخول.

ولم يحصل لاعبو المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، رغم تقدم عدد منهم بطلبات خلال تواجدهم في تركيا حيث يقيم الفريق معسكرا تدريبيا.

كما تقدم جميع أفراد البعثة بطلبات للحصول على تأشيرات كندا، تحسبا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية التي تستضيفها الملاعب الكندية.

ويفتتح منتخب إيران مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس، ثم يواجه بلجيكا، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام مصر في سياتل يوم 21 يونيو.

وكان فيفا قد وافق على نقل مقر معسكر منتخب إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بناء على طلب الاتحاد الإيراني.

ويأتي ذلك ضمن ترتيبات بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

