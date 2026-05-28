سبورت تكشف خطة برشلونة لتطوير حمزة عبدالكريم بعد كأس العالم

الخميس، 28 مايو 2026 - 15:02

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

يضع برشلونة خطة واضحة لتطوير المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، عقب مشاركته في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشفت صحيفة سبورت عن خطة النادي لحمزة عبد الكريم وموقفه من الإعداد مع الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك.

وقدم اللاعب صاحب الـ18 عاما مستويات مميزة مع فريق الشباب، إذ سجل 6 أهداف في 10 مباريات، ليظهر كأحد أبرز المهاجمين الصاعدين داخل النادي، خاصة في ظل امتلاكه خصائص المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء.

وأشار التقرير إلى اقتناع مسؤولو برشلونة بإمكانات اللاعب، وقرروا تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 3 ملايين يورو للحصول على خدماته بشكل دائم.

وفتح فليك الباب أمام انضمام اللاعب لفترة الإعداد مع الفريق الأول، إذ قال: "نخطط لفترة الإعداد ونفكر في تصعيد بعض اللاعبين من الأكاديمية، وعندما يعود حمزة من كأس العالم سنرى إن كان خيارا لنا".

وتتمثل الخطة الحالية وفقا لصحيفة سبورت في انضمام اللاعب إلى الفريق الرديف خلال موسم 2026-2027، على أن يكون أحد العناصر الأساسية في محاولة الصعود، مع إمكانية مشاركته في فترة الإعداد مع الفريق الأول.

ولا تعد تلك الخطة نهائية، إذ يعتمد الأمر على مستوى اللاعب خلال التدريبات، خاصة أن فليك منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب من قبل ونجحوا في تثبيت أقدامهم مع الفريق الأول.

ومن المتوقع أن يقضي حمزة فترة الإعداد مع الفريق الأول بعد عودته من كأس العالم، قبل أن يشارك بشكل أساسي مع الفريق الرديف لاكتساب مزيد من الخبرات.

ويأتي ذلك في ظل سعي برشلونة لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، إذ توصل لاتفاق بالفعل مع أنتوني جوردون، ويضع أسماء أخرى ضمن اهتماماته مثل جوليان ألفاريز وجواو بيدرو، ما قد يقلل من فرص مشاركة اللاعب الشاب مع الفريق الأول في الوقت الحالي.

