كرة يد - العودة إلى مصر.. لايبزج الألماني يعلن رحيل أحمد خيري

الخميس، 28 مايو 2026 - 14:37

كتب : محمد سمير

أحمد خيري - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن نادي لايبزج الألماني رحيل محترفه المصري أحمد خيري بنهاية الموسم الجاري.

وكان أحمد خيري قد انضم إلى لايبزج من الأهلي المصري عقب نهاية الموسم الماضي.

وكشف لايبزج عبر حسابه الرسمي "يختتم أحمد خيري مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الجاري إذ يعود إلى موطنه مصر".

وتابع "تقام آخر مباراة للفريق عقب 10 أيام وننتظركم لتوديع اللاعبين الراحلين".

وحقق خيري مع الأهلي الموسم الماضي سداسية تاريخية بعد التتويج بألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

وكان خيري قد رحل عن الأهلي الموسم الماضي رفقة كل من أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل بالإضافة للمدرب الدنماركي ستيفن مادسن.

ومن المتوقع أن يعود خيري إلى الأهلي من جديد بداية من الموسم المقبل.

