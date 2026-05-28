كالافيوري: لن أشاهد كأس العالم.. ومن الصعب تقبل عدم التأهل

الخميس، 28 مايو 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

ريكاردو كالافيوري - إيطاليا - ألبانيا

كشف ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال أنه لن يتابع مباريات كأس العالم 2026 بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل.

ويغيب منتخب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال كالافيوري عبر شبكة توتو سبورت: "لا أعتقد أنني سأشاهد مباريات كأس العالم".

وأضاف: "كان من الصعب تقبل عدم التأهل، إنه شعور مؤلم".

وتابع "الدوري الإنجليزي كان حلما منذ الطفولة، احتفلنا كثيرا باللقب وأتمنى رفع راية النادي في دوري الأبطال".

وأوضح "أنا سعيد جدا في أرسنال وأرغب في الاستمرار وتحقيق المزيد من البطولات".

وأشار إلى علاقته مع جينارو جاتوزو قائلا: "كان أول من تحدثت معه بعد التتويج بالدوري".

ويستعد أرسنال لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بعد موسم شهد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج أرسنال بلقب الدوري للمرة الأولى منذ نسخة 2004.

