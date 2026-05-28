تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز

الخميس، 28 مايو 2026 - 12:30

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

عقد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة اجتماعا مع وكيل جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى برشلونة لحسم التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اجتماع ديكو في حضور فرناندو هيدالجو وكيل اللاعب، إلى جانب خوانما لوبيز الذي قد يلعب دورا حاسما في إتمام الصفقة.

أخبار متعلقة:
ألفاريز يتحدث عن المنافسة مع لاوتارو مارتينيز.. وكأس العالم الأخيرة لـ ميسي تقرير: برشلونة يتحرك لضم جواو بيدرو وينتظر ضغط جوليان ألفاريز ألفاريز: جريزمان أول من دعمني قبل قدومي لـ أتلتيكو مدريد التشكيل - ألفاريز وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو.. وجيوكيريس أساسي مع أرسنال

وأبلغ اللاعب إدارة أتليتكو مدريد برغبته في الاستمرار، لكنه يفضل الانتقال إلى برشلونة حال وصول عرض رسمي.

ويأمل النادي الكتالوني في تجنب تعقيد الصفقة وتحويلها إلى صراع طويل خلال سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أنه تقدر قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو، مع إمكانية زيادتها عبر الحوافز.

ويعد ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة هذا الصيف، إذ يسعى النادي لتدعيم خط الهجوم قبل بداية الموسم الجديد.

برشلونة أتلتيكو مدريد ألفاريز
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل أغلق الباب أمام برشلونة.. ماروتا: لسنا بحاجة لبيع باستوني ذا أثليتك: ريال مدريد يستعد لتجديد عقد روديجير لموسم إضافي رومانو: إيدرسون يوافق على مانشستر يونايتد.. والقرار النهائي بيد النادي موندو ديبورتيفو: رغبة اللاعب ترجح الكفة.. برشلونة يتقدم في سباق ضم جوردون روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي تقرير: سباليتي يضغط على يوفنتوس لضم صلاح
أخر الأخبار
تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز 17 دقيقة | ميركاتو
"العيدية".. الخليج يعلن تعاقده مع جوميز لمدة موسمين 42 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم - فهد الأحمد الصباح.. شهيد دسمان الذي دخل تاريخ المونديال للأسباب الخاطئة 52 دقيقة | في المونديال
صلاح: ضحيت بشبابي لتحقيق ما وصلت إليه.. وعشت مع جماهيري قصة خيالية 58 دقيقة | منتخب مصر
المقاولون العرب يعلن رحيل ثلاثي الفريق بعد نهاية الإعارة ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال يحدد سعر جابرييل جيسوس وسط اهتمام عدة أندية ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: سعود عبد الحميد يلتحق ببعثة السعودية اليوم الخميس في نيويورك ساعة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن قواعد وإرشادات مواجهة مصر ضد روسيا للجماهير ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 2 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 3 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/529896/تطور-جديد-في-المفاوضات-تقرير-ديكو-يجتمع-مع-وكيل-جوليان-ألفاريز