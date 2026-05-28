تطور جديد في المفاوضات.. تقرير: ديكو يجتمع مع وكيل جوليان ألفاريز

عقد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة اجتماعا مع وكيل جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى برشلونة لحسم التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اجتماع ديكو في حضور فرناندو هيدالجو وكيل اللاعب، إلى جانب خوانما لوبيز الذي قد يلعب دورا حاسما في إتمام الصفقة.

وأبلغ اللاعب إدارة أتليتكو مدريد برغبته في الاستمرار، لكنه يفضل الانتقال إلى برشلونة حال وصول عرض رسمي.

ويأمل النادي الكتالوني في تجنب تعقيد الصفقة وتحويلها إلى صراع طويل خلال سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أنه تقدر قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو، مع إمكانية زيادتها عبر الحوافز.

ويعد ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة هذا الصيف، إذ يسعى النادي لتدعيم خط الهجوم قبل بداية الموسم الجديد.