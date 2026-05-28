صلاح: ضحيت بشبابي لتحقيق ما وصلت إليه.. وعشت مع جماهيري قصة خيالية

الخميس، 28 مايو 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر عن مسيرته عندما ينظر إلى الخلف فيما حققه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وارتدى صلاح قميص ليفربول للمرة الأخيرة أمام برينتفورد لينهي مسيرة دامت 9 سنوات وكانت مليئة بالإنجازات والألقاب.

وكشف محمد صلاح عبر صفحة فودافون "عندما خرجت من مصر إلى أوروبا كان من ضمن أحلامي أن يشعر الناس أنني حققت شيئا جيدا، ويمكنهم رؤية ذلك وأن تكون رغبتهم تعلم شيئا منها".

أخبار متعلقة:
صلاح لجماهير ليفربول: هذه كانت أطول ليلة في حياتي رحلة الملك (9) – كيف عاش محمد صلاح موسمه الأخير المتقلب مع ليفربول سلوت: استقبال جماهير ليفربول لـ صلاح وروبرتسون رائع كما توقعنا صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول

وأوضح "ضحيت بشبابي، لا يوجد ما هو أكثر من ذلك، ربما لم ير الناس ذلك لكن الأمر كان صعبا، خاصة وأنك تضحي بلحظات شبابك والكثير من أجل أن تظهر بشكل جيد وكنت أتدرب مرتين أو ثلاثة في اليوم".

أما عن رسالته إلى جماهيره فأجاب "الحمد لله أنني تمكنت من أن أجعلكم تعيشون قصة خيالية، ربما الناس لم يفكرون في إنها قد تكون موجودة، ولا أنا شخصيا كنت أتوقع حدوثها".

واختتم صلاح تصريحاته "لكننا عيشناها بأفضل طريقة ممكنة وفخور جدا بذلك، وأتمنى أن يتواجد في المستقبل من يتمكن من تحقيق ما حققته وأفضل من ذلك".

وشارك النجم المصري في مباراته الوداعية مع ليفربول أمام برينتفورد، وخطى بوداع كبير من جماهير الفريق في ملعب أنفيلد.

وأرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه بالدوري الإنجليزي بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

وانتظم محمد صلاح قائد منتخب مصر في معسكر الفريق ضمن استعدادات كأس العالم.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
نرشح لكم
تذكرتي تعلن قواعد وإرشادات مواجهة مصر ضد روسيا للجماهير خبر في الجول - انتظام صلاح في معسكر منتخب مصر.. واتجاه لإراحته ضد روسيا مواعيد مباريات الخميس 28 مايو 2026.. مصر ضد روسيا ومنتخب الناشئين مران منتخب مصر - ممر شرفي وختام الاستعدادات لودية روسيا مران مصر للناشئين - التدرب على ركلات الترجيح في ختام الاستعدادات للقاء تنزانيا انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم في غياب عبد المنعم وصدمة جزائرية.. نيس يتعادل مع سانت إيتيان بذهاب ملحق البقاء وصول بعثة منتخب روسيا لمواجهة مصر وديا
أخر الأخبار
كأس العالم - فهد الأحمد الصباح.. شهيد دسمان الذي دخل تاريخ المونديال للأسباب الخاطئة 8 دقيقة | في المونديال
صلاح: ضحيت بشبابي لتحقيق ما وصلت إليه.. وعشت مع جماهيري قصة خيالية 14 دقيقة | منتخب مصر
المقاولون العرب يعلن رحيل ثلاثي الفريق بعد نهاية الإعارة 39 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال يحدد سعر جابرييل جيسوس وسط اهتمام عدة أندية 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: سعود عبد الحميد يلتحق ببعثة السعودية اليوم الخميس في نيويورك ساعة | سعودي في الجول
تذكرتي تعلن قواعد وإرشادات مواجهة مصر ضد روسيا للجماهير ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - انتظام صلاح في معسكر منتخب مصر.. واتجاه لإراحته ضد روسيا ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الخميس 28 مايو 2026.. مصر ضد روسيا ومنتخب الناشئين ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529893/صلاح-ضحيت-بشبابي-لتحقيق-ما-وصلت-إليه-وعشت-مع-جماهيري-قصة-خيالية