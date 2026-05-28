صلاح: ضحيت بشبابي لتحقيق ما وصلت إليه.. وعشت مع جماهيري قصة خيالية

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر عن مسيرته عندما ينظر إلى الخلف فيما حققه.

وارتدى صلاح قميص ليفربول للمرة الأخيرة أمام برينتفورد لينهي مسيرة دامت 9 سنوات وكانت مليئة بالإنجازات والألقاب.

وكشف محمد صلاح عبر صفحة فودافون "عندما خرجت من مصر إلى أوروبا كان من ضمن أحلامي أن يشعر الناس أنني حققت شيئا جيدا، ويمكنهم رؤية ذلك وأن تكون رغبتهم تعلم شيئا منها".

وأوضح "ضحيت بشبابي، لا يوجد ما هو أكثر من ذلك، ربما لم ير الناس ذلك لكن الأمر كان صعبا، خاصة وأنك تضحي بلحظات شبابك والكثير من أجل أن تظهر بشكل جيد وكنت أتدرب مرتين أو ثلاثة في اليوم".

أما عن رسالته إلى جماهيره فأجاب "الحمد لله أنني تمكنت من أن أجعلكم تعيشون قصة خيالية، ربما الناس لم يفكرون في إنها قد تكون موجودة، ولا أنا شخصيا كنت أتوقع حدوثها".

واختتم صلاح تصريحاته "لكننا عيشناها بأفضل طريقة ممكنة وفخور جدا بذلك، وأتمنى أن يتواجد في المستقبل من يتمكن من تحقيق ما حققته وأفضل من ذلك".

وشارك النجم المصري في مباراته الوداعية مع ليفربول أمام برينتفورد، وخطى بوداع كبير من جماهير الفريق في ملعب أنفيلد.

وأرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه بالدوري الإنجليزي بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

وانتظم محمد صلاح قائد منتخب مصر في معسكر الفريق ضمن استعدادات كأس العالم.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.