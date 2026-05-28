لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا

وضع نادي روما الإيطالي، الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مارسيليا الفرنسي هدفا لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحجز روما بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا رفقة إنتر ونابولي وكومو الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالي فإن روما يرغب في تدعيم صفوف فريقه للموسم المقبل.

وتقف القيمة المالية للصفقة عائقا إذ يرغب مارسيليا في بيعه مقابل 55 مليون يورو.

وأحيا جرينوود مسيرته مع مارسيليا بتسجيل 26 هدفا وصنع 11 في 45 مباراة منذ انضمامه من مانشستر يونايتد.

ويفكر روما في تشكيل هجوم مكون من دونييل مالين الذي انضم بشكل نهائي من أستون فيلا عقب نهاية الموسم مع جرينوود.

وتألق مالين بتسجيل 15 هدفا في النصف الثاني من الموسم قادت الذئاب للعودة لدوري أبطال أوروبا بعد غياب.

وتظهر أسماء أندية أخرى مهتمة باللاعب أبرزها أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس.

يذكر أن مانشستر يونايتد يمتلك 50% من قيمة انتقال جرينوود المستقبلية من مارسيليا.