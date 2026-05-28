لقب قاري أول.. كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

توج كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه بالفوز على رايو فايكانو الإسباني بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لايبزج في ألمانيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جان فيليب ماتيتا.

وحقق بالاس لقبه الأوروبي الأول في تاريخه، مضيفا ثالث ألقابه الكبرى بعدما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي على حساب كريستال بالاس، ثم درع المجتمع مطلع هذا الموسم على حساب ليفربول.

وصعق بالاس خصمه رايو فايكانو الذي حارب الصعاب من أجل الوصول لنهائي قاري، ولقب فايكانو هو "الصاعقة" لكنها لم تستطع أن تضرب شباك دين هندرسون أو تشل حركة النسر الذي طار نحو لقبه الثالث.

وللمرة الثالثة يتوج فريق إنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد وست هام في 2023 وتشيلسي الموسم الماضي.

وسينهي أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ بالاس مشواره مع الفريق بلقبه الثالث فهو من وضعهم على منصات التتويج إذا لم يعرفوا طعم الذهب من قبله.

وأصبح بالاس تاسع فريق إنجليزي يشارك في أوروبا الموسم المقبل بعدما ضمن التأهل للدوري الأوروبي كونه بطلا لدوري المؤتمر.

وتوج إيفان جيسان لاعب بالاس بثاني ألقابه القارية هذا الموسم ففي يناير انضم من أستون فيلا لبالاس، وكلاهما توج بلقب الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

Crystal Palace are the 2026 Conference League champions! 🏆#UECLfinal x @CharlesDrawin pic.twitter.com/JLlTbL76Hu — UEFA Conference League (@Conf_League) May 27, 2026

شكرا ميلان

في يناير الماضي توصل ميلان لاتفاق مع بالاس على اتفاق لضم ماتيتا مقابل 38 مليون يورو.

لكن الفرنسي لم يجتّز الفحص الطبي لوجود مشاكل في الركبة ما جعل ميلان يتراجع عن إتمام التعاقد.

غاب الفرنسي ما يزيد عن شهر عن بالاس دون إجراء جراحة وعاد مجددا لأرض الملعب فسجل 5 أهداف منذ ذلك الحين.

لكن هدفه في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ربما سيكون الأغلى في مسيرته.

وفي النهاية ربما أيضا يتواجه ماتيتا وبالاس الموسم المقبل مع ميلان في الدوري الأوروبي بعدما فشل الأخير في التأهل لأبطال أوروبا.

وصف المباراة

غلب الحذر والهدوء أغلب فترات الشوط الأول.

وفي الدقيقة 36 توقف اللقاء بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات وخروج الطاقم الطبي لعلاجه.

وفي الدقيقة 45+2 كاد تيريك ميتشيل أن يسجل الهدف الأول برأسية بعد كرة طولية متقنة كسرت دفاع الفريق الإسباني لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

في الشوط الثاني ضغط بالاس مبكرا وفي الدقيقة 51 تابع ماتيتا تصويبة قوية تصدى لها الحارس من آدم مورتون معلنا تقدم بالاس.

وبعد 5 دقائق كاد دايتشي كامادا أن يسجل هدف الثاني للنسور لكن ركلته الحرة المباشرة ارتطمت بالقائمين الأيمن والأيسر.

وفي الدقيقة 58 أهدر ماتيتا بنفسه فرصة إنهاء المبكر بعد مرتدة سريعة قادها ييرمي بينو لكن تسديدته منعها الحارس أجوستو باتييا بقدمه لركنية.

في الربع ساعة الأخيرة حاول فايكانو أن يضرب شباك هندرسون.

في الدقيقة 80 مرت تصويبة فلوريان لوجون بجوار القائم الأيسر.

ثم علت تصويبة سيرجيو كاميلو العارضة في الدقيقة 30.

غياب التركيز أهدر على لاعبي الفريق الإسباني فرصة التعادل لتمر الدقائق الأخيرة دون جديد وتنتهي بتتويج نسر بالاس الذي واصل التحليق بالألقاب.