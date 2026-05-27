الرياضية: النصر يسدد 6 ملايين لـ تشيلسي وبايرن ميونيخ بعد التتويج بالدوري السعودي

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

يسدد نادي النصر بطل الدوري السعودي ما يقارب 6 ملايين يورو لناديي تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني عقب التتويج باللقب.

وتوج النصر بلقب الدوري السعودي عقب صراع شرس امتد للجولة الأخيرة مع الهلال.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النصر سيسدد لتشيلسي 5 ملايين يورو وفقا للبند المبرم مع البلوز حال توج البرتغالي جواو فيليكس بلقب الدوري.

وكذلك سيدفع لنادي بايرن ميونيخ 856 ألف يورو إلى بايرن ميونيخ بسبب نفس البند للفرنسي كينجسلي كومان.

وقاد فيليكس النصر للفوز بلقب الدوري إذ شارك في 33 مباراة سجل 20 هدفا وصنع 14 وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

فيما تألق كومان في 30 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 11.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي ربما يحصل على نفس الرقم مجددا إذا توج النصر بلقب الدوري الموسم المقبل.

فيما وضع بايرن ميونيخ نفس البند طيلة عقد اللاعب الفرنسي مع النصر والذي يمتد لموسمين إضافيين.

