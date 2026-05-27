الرياضية: جوزيه جوميز يقترب من الاستمرار مع الفتح

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح

يفضل البرتغالي جوزيه جوميز التجديد للفتح السعودي لمدة موسم آخر.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي تلقى عرضا للتجديد لموسم واحد براتب سنوي قدره 3 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن نادي الخليج عرض راتبا أقل على جوميز لكنه فضل الاستمرار مع الفتح.

أخبار متعلقة:
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته جوزيه جوميز: النصر الأقرب للدوري.. لكن كرة القدم لا تعرف التوقعات جوزيه جوميز: لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الفتح على تجديد عقدي حتى الآن جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي

وشدد التقرير أن إجراءات التجديد تتسارع بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي.

وأنهى الفتح الموسم المنقضي في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.

كما ساهم في بقاء الفريق وهروبه من الهبوط في موسم 2024-25.

وسبق أن كشفت جريدة الشرق الأوسط أن جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اشترط منحه مساحة واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب، من أجل تجديد عقده مع النادي.

وأضاف التقرير أن المدرب البرتغالي مهتم بضم عدة أسماء من الدوري المصري، مثل إمام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

وأفاد التقرير أن تواجد ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم سيصعب التفاوض معه، خاصة في ظل اهتمام الأهلي وأندية إماراتية بضمه.

ولفت التقرير إلى تعثر التحركات السابقة لضم ماييلي نتيجة تمسك ناديه ببقائه من جهة، وكذلك من جهة أخرى، المصاعب المالية التي مر بها الفتح في الموسم الماضي والتي تسببت في عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية في الفترة الشتوية.

ويشترط اللاعب الكونغولي الحصول على راتب سنوي لا يقل عن مليوني دولار بعقد لا يقل عن موسمين، سواء في مصر أو خارجها، حسب التقرير.

ومن أهم الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي، تشكيل إدارة مالية للفريق الكروي الأول تتبع لإدارة النادي، يكون دورها الرئيسي ضمان تسليم اللاعبين رواتبهم بشكل منتظم دون تأخير، من أجل خلق أجواء إيجابية وحوافز يمكن من خلالها تطبيق عقوبات على اللاعبين الذين تتراجع مستوياتهم خلال الموسم.

وعبر المدرب صراحة عن رغبته في الاستمرار مع نادي الفتح، مبيناً أن العمل في النادي به كثير من الإيجابيات، في مقدمتها التعامل الإيجابي والثقة الكبيرة التي يحظى بها من الإدارة، وكذلك التواصل، والدعم الذي يحظى به من قبل أنصار النادي، مبيناً أن الجمهور كان له أثر واضح في تجاوز الفريق كثيراً من المصاعب، إلا أنه شدد على أن العاطفة لا يمكن أن تسهم في النجاح، بل توفير العناصر والإمكانات هو ما يخلق بيئة تساعد في النجاح.

ولن يبقى في الفتح من اللاعبين الأجانب سوى المغربي مراد باتنا، ولاعب جرز القمر زايدو يوسف، نتيجة استمرار عقديهما مع النادي، فيما سيرحل البقية، ما يمنح المدرب مساحة واسعة بشأن الخيارات الأجنبية للموسم المقبل.

الفتح الدوري السعودي جوزيه جوميز
نرشح لكم
محامي جيسوس: موققه لن يتغير لكن كل شيء وارد الرياضية: النصر يسدد 6 ملايين لـ تشيلسي وبايرن ميونيخ بعد التتويج بالدوري السعودي جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا بعثة منتخب السعودية تصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
محامي جيسوس: موققه لن يتغير لكن كل شيء وارد 21 دقيقة | سعودي في الجول
مران منتخب مصر - ممر شرفي وختام الاستعدادات لودية روسيا 28 دقيقة | منتخب مصر
لقب قاري أول.. كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
بي بي سي: برشلونة توصل لاتفاق لضم جوردون من نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: النصر يسدد 6 ملايين لـ تشيلسي وبايرن ميونيخ بعد التتويج بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: جوزيه جوميز يقترب من الاستمرار مع الفتح ساعة | سعودي في الجول
قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 2 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 3 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/529880/الرياضية-جوزيه-جوميز-يقترب-من-الاستمرار-مع-الفتح