قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ولم يستبعد المدرب المخضرم أي لاعب من المحترفين الـ 7 الذين انضموا للقائمة الأولية التي ضمت 55 اسما.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من صنداونز الذي توج مؤخرا بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكذلك تواجد 8 لاعبين من قائمة أورلاندو بايرتس الذي توج بلقب الدوري الجنوب إفريقي لأول مرة منذ 14 عاما.

وجاءت قائمة البافانا بافانا

حراسة المرمى

رونوين ويليامز – صنداونز

ريكاردو جوس – سيويليلي

سيبهو تشايني – أورلاندو بايرتس

الدفاع

خوليسو موداو – صنداونز

ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي

كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس

أوبري موديبا – صنداونز

أولويثو ماخانيا – سينسيناتي الأمريكي

برادلي كروس – كايزر تشيفز

ساموكيلو كابيني – مولده السويدي

خولوماني نداماني – صنداونز

مبيكيزيلي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي

إيمي أوكون – هانوفر الألماني

نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس

لاعبو الوسط

تيبوهو موكوينا – صنداونز

سبيهليلو سيثولي – تونديلا البرتغالي

جايدن آدامز – صنداونز

ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس

الهجوم

لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي

إكرام راينرز – صنداونز

ريليبوهيل موفوكينج – أورلاندو بايرتس

تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس

إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس

ثيمبا زواني – صنداونز

أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس

ثابيلو ماسيكو – ليماسول القبرصي

The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage. ​#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

ويفتتح منتخب جنوب إفريقيا المونديال بلقاء المكسيك في اللقاء الافتتاحي يوم 11 يونيو المقبل.