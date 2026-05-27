قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 23:12

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ولم يستبعد المدرب المخضرم أي لاعب من المحترفين الـ 7 الذين انضموا للقائمة الأولية التي ضمت 55 اسما.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من صنداونز الذي توج مؤخرا بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكذلك تواجد 8 لاعبين من قائمة أورلاندو بايرتس الذي توج بلقب الدوري الجنوب إفريقي لأول مرة منذ 14 عاما.

وجاءت قائمة البافانا بافانا

حراسة المرمى

رونوين ويليامز – صنداونز

ريكاردو جوس – سيويليلي

سيبهو تشايني – أورلاندو بايرتس

الدفاع

خوليسو موداو – صنداونز

ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي

كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس

أوبري موديبا – صنداونز

أولويثو ماخانيا – سينسيناتي الأمريكي

برادلي كروس – كايزر تشيفز

ساموكيلو كابيني – مولده السويدي

خولوماني نداماني – صنداونز

مبيكيزيلي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي

إيمي أوكون – هانوفر الألماني

نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس

لاعبو الوسط

تيبوهو موكوينا – صنداونز

سبيهليلو سيثولي – تونديلا البرتغالي

جايدن آدامز – صنداونز

ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس

الهجوم

لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي

إكرام راينرز – صنداونز

ريليبوهيل موفوكينج – أورلاندو بايرتس

تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس

إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس

ثيمبا زواني – صنداونز

أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس

ثابيلو ماسيكو – ليماسول القبرصي

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

ويفتتح منتخب جنوب إفريقيا المونديال بلقاء المكسيك في اللقاء الافتتاحي يوم 11 يونيو المقبل.

