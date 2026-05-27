للمرة الرابعة.. شاهندة مغربي تعود لإدارة المباريات في الدوري المصري

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 22:05

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

تدير شاهندة المغربي مباراة بتروجت ضد الجونة في الجولة الأخيرة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ويلتقي بتروجت والجونة في الخامسة مساءً على ملعب بتروسبورت.

ويعاون شاهندة كل من طارق مصطفى ومي حسن، وتتواجد نورا سمير كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي وتعاونه رحمة يوسف.

وسيكون ذلك الظهور الرابع لشاهندة في الدوري المصري بعدما سبق وأن أدارت مباريات

موسم 2021-22: سموحة ضد فاركو 0-0

موسم 2022-23: إنبي × سيراميكا كليوباترا 1-0

موسم 2023-24: بيراميدز × الداخلية 1-0

كما أدارت مباراة بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ 32 من كأس مصر هذا الموسم وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-0.

وأشهرت شاهندة في الدوري المصري 8 بطاقات صفراء دون إشهار أي بطاقة حمراء أو احتساب ركلة جزاء.

وتعد شاهندة أول حكمة مصرية في الدوري المصري إذ ظهرت لأول مرة كحكم رابع في موسم 2021-22 خلال مباراة المصري ضد طلائع الجيش.

ويحتل بتروجت المركز الـ 11 برصيد 45 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.

للمرة الرابعة.. شاهندة مغربي تعود لإدارة المباريات في الدوري المصري 26 دقيقة | الدوري المصري
