انتهت نهائي المؤتمر الأوروبي - بالاس (1)-(0) فايكانو.. النسر يحلق باللقب

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

ماتيتا - كريستال بالاس - فايكانو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريستال بالاس الإنجليزي ضد رايو فايكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام المباراة في ملعب لايبزج في ألمانيا في خامس نسخ البطولة.

انتهت بالاس البطل

ق 58: مرتدة سريعة وعرضية من بينو وتسديدة ماتيتا يبعدها الحارس بقدمه ببراعة لركنية

ق 56: القائمين يمنعان ركلة حرة مباشرة من كامادا والثاني يضيع بغرابة شديدة

ق 51: جوووول ماتيتا يسجل الأول لبالاس بمتابعة لتصويبة قوية من مورتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية تيريك ميتشيل تمر بجوار القائم

ق 36: توقف اللقاء بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات

بداية اللقاء

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي كريستال بالاس رايو فايكانو
