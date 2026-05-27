أغلق الباب أمام برشلونة.. ماروتا: لسنا بحاجة لبيع باستوني

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني

أغلق جوسيبي ماروتا رئيس إنتر الباب أمام برشلونة لأجل ضم أليساندرو باستوني مدافع الفريق.

وساهم باستوني في تتويج إنتر بالثنائية المحلية الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

وقال ماروتا خلال حواره مع شبكة "DAZN": "يجب أن أقول إن باستوني لم يُبدِ أي رغبة في الرحيل. إنه سعيد هنا، ولسنا بحاجة لبيعه، لذا أعتقد أنه سيبقى معنا".

وأضاف "يمتلك هذا الفريق نواة صلبة، وهيكلا متينا بفضل اللاعبين الذين تواجدوا هنا لسنوات عديدة".

وأوضح “أتحدث هنا عن لاوتارو مارتينيز، ونيكولو باريلا، وأليساندرو باستوني، على سبيل المثال. من المهم الآن أن ينقلوا عقلية الفوز هذه إلى اللاعبين الجدد أيضا".

وأردف "أعتقد ذلك. نحن لسنا ناديا يبيع لاعبيه، لذا إذا غادر لاعب، فذلك لأنه أعرب عن رغبته في الرحيل".

وواصل عن أحلامه في الموسم المقبل: "في الرياضة، يجب أن تكون طموحا دون غرور، لذا سنرفع سقف طموحاتنا قليلا. دوري أبطال أوروبا حلم بالنسبة لي، لأنني أكن الاحترام لمنافسينا".

وأتم "نريد العودة إلى النهائي للمرة الثالثة، وآمل بعد خسارتي 4 نهائيات في مسيرتي، أن يمنحني اللاعبون هذه الهدية الثمينة: ​​دوري أبطال أوروبا. أتمنى أن أرفع هذا الكأس قبل اعتزالي".

المدافع البالغ 27 عاما خاض الموسم المنقضي خاض 40 مباراة سجل هدفين وصنع 6 في جميع المسابقات.

