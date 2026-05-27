سكالوني: ديبالا لاعب كبير.. والاختيارات تعتمد على الحاضر

كشف ليونيول سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن سبب استبعاد باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

وقال سكالوني في تصريحات لإذاعة DS Sport والتي نقلتها صحيفة لا جازيتا الإيطالية: "باولو لاعب كبير، ولا حاجة حتى للحديث عن ذلك، لقد عاد بشكل رائع مع فريقه، وقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة وساهم في التأهل لأبطال أوروبا".

وواصل "لكن كما هو الحال دائمًا، هناك لاعبين يشاركون لأول مرة ويثبتون أشياء مهمة، في هذا المركز تحديدا لدينا لاعبين أثبتوا أنفسهم ويستحقون فرصة، لذلك قررنا منح الفرصة لآخرين".

وأردف "لا شك في جودة ديبالا، ولا في أننا نحبه كشخص، فهو لاعب رائع، لكننا دائما ننظر إلى الحاضر، وما يمكن أن يقدمه لنا المستقبل، واليوم هناك لاعبون آخرون قادرون على تقديم الإضافة".

وأتم "حتى بعض الأبطال الذين توجوا بكأس العالم لم يتم اختيارهم، هذه قرارات تُحسم يوما بيوم حسب احتياجات المنتخب".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا) - خوان موسو (أتلتيكو مدريد) - والتر بينيتيز - (كريستال بالاس) - فاكوندو كامبيسيس (راسينج الأرجنتيني) - سانتياجو بلتران (ريفر بليت)

الدفاع: أجوستين جياي (بالميراس) - جونزالو مونتيل (ريفر بليت) - ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) - نيكولاس كابالدو (هامبورج) - كيفن ماك اليستر (يونيون سانت جيلواز) - لوكاس مارتينيز كوارتا (ريفر بليت) - ماركوس سينيسي (بورنموث) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) - نيكولا أوتاميندي (بنفيكا) - جيرمان بيزيلا (ريفر بليت) - ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا) - كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) - لاوتارو دي لولو (بوكا جونيورز) - زيد روميرو (خيتافي) - فاكوندو ميدينا (أولمبيك مارسيليا) - ماركوس أكوينا (ريفر بلاتا) - نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) - جابرييل روخاس (راسينج الأرجنتيني)

ماكسيمو بيروني (كومو) - لياندرو باريديس (بوكا جونيورز) - جويدو رودريجيز (فالنسيا) - أنيبال مورينو (ريفر بليت) - ميلتون ديلجادو (بوكا جونيورز) - آلان فاريلا (بورتو) - إيزيكويل فرنانديز (باير ليفركوزن) - رودريجو دي بول (إنتر ميامي) - إكسيكوييل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - إنزو فرنانديز (تشيلسي) - أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) - جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس) - نيكولاس دومينجيز (نوتنجهام فورست) - إميليانو بوينديا (أستون فيلا) - فالنتين باركو (ستراسبورج)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - نيكولا باز (كومو) - فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) - تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد) - توماس أراندا (بوكا جونيورز) - نيكولا جونزاليس (أتلتيكو مدريد) - أليخاندرو جارناتشو (تشيلسي) - جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - ماتياس سولي (روما) - كلاوديو ايتشيفيري (جيرونا) - جيانلوكا بريستياني (بنفيكا) - سانتياجو كاسترو (بولونيا) - لاوتارو مارتينيز (إنتر) - خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس) - جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - ماتيو بيليجرينو (بارما)

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.