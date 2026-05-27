تقرير يكشف لماذا لم يُقال زلاتان إبراهيموفيتش خلال تغييرات ميلان الإدارية

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 18:09

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي عددا من الاقالات الفنية والإدارية بعد فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنها لم تطل زلاتان إبراهيموفيتش.

وأنهى الروسونيري الموسم في المركز الخامس بعدما تواجد في المربع الذهبي للدوري الإيطالي أغلب فترات الموسم.

وعقب نهاية الموسم أعلن نادي ميلان إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية سبب عدم إقالة السويدي من منصبه.

وأشار التقرير إلى أن إبراهيموفيتش عُيّن في منصبي "شريك تشغيلي" و"مستشار أول للمالكين" في ديسمبر 2023 للشركة المالكة لميلان.

كما أنه يمتلك أسهم في شركة "ريد بيرد" المالكة للنادي.

ولذلك لم يُقال لأنه ليس لديه منصب أو دور رئيسي داخل ميلان.

ولم يقرر ميلان إقالة أليجري فقط، بل رحل أيضا عن النادي كل من المدير التنفيذي جيورجيو فورلاني وإلي تاري المدير الرياضي وجيوفري موناكادا المدير التقني للنادي.

وتولى أليجري تدريب ميلان في 42 مباراة خلال الولاية الثانية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 10 آخرين.

وسيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الخامس.

وارتبط اسم ميلان مؤخرا بأسماء تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق وأنطونيو كونتي مدرب نابولي وإنتر ويوفنتوس السابق وأندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق لخلافة أليجري.

