بسبب عدم التعافي من الإصابة.. شمايكل يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 18:08

كتب : FilGoal

الدنمارك - أستراليا - كاسبر شمايكل

أعلن كاسبر شمايكل حارس مرمى سيلتيك ومنتخب الدنمارك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 39 عاما، بعد عدم تعافيه من إصابة خطيرة في الكتف أبعدته عن الملاعب منذ فبراير الماضي.

وقال شمايكل في تصريحات لقناة تي في2 الدنماركية: “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن، قرار الاعتزال جاء بعد سلسلة طويلة من الفحوصات والاستشارات الطبية مع جراحين متخصصين".

وواصل "لم أدرك مدى خطورة الإصابة التي تعرضت لها في مارس على مستوى الكتف، كانت رحلة طويلة، عندما سقطت على كتفي في فبراير، أدركت فورا أن هناك شيئا خطيرا".

وأردف "استشرت العديد من الجراحين والخبراء بشأن كتفي، وأخبروني أنه لا ينبغي أن أتوقع العودة للعب كرة القدم في المستوى الكبير".

وأتم "لقد حظيت بفرص وتجارب عديدة، أكثر ما سيبقى معي هو الصداقات والعلاقات التي كونتها، واللحظات التي شاركتها معهم، سواء كانت جيدة أو صعبة".

ولعب 39 مباراة مع سيلتيك هذا الموسم، وحصل على ميدالية الدوري الاسكتلندي للمرة الثانية خلال فترته مع الفريق.

وقبل انتقاله إلى سيلتيك، قضى 10 سنوات مع ليستر سيتي، توّج خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2021، كما لعب لفترات مع نيس وأندرلخت.

