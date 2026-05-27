ذا أثليتك: ريال مدريد يستعد لتجديد عقد روديجير لموسم إضافي

يستعد الألماني أنطونيو رودريجير لتمديد تعاقده مع ريال مدريد الإسباني حتى صيف 2027.

وينتهي تعاقد المدافع البالغ 33 عاما مع الملكي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن روديجير دخل في مناقشات خلال الأيام الأخيرة لتمديد عقده للموسم المقبل.

ويتوقع النادي استمرار روديجير الموسم المقبل مع انضمام جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يواصل السير على نهجه وهو منح من أتم الـ 30 من عمره عقدا للتمديد لموسم إضافي واحد فقط.

ويأتي تجديد رودريجير في الوقت الذي أعلن فيه ريال مدريد رحيل كل من ديفيد ألابا وداني كارباخال بعد انتهاء عقدهما.

وانضم روديجير لريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

وخاض منذ ذلك الحين 182 مباراة وتوج بـ 8 ألقاب من بينها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا موسم 2023-24.

وعانى الألماني المخضرم من الإصابة طيلة هذا الموسم في الركبة والساق إذ اكتفى بالمشاركة في 26 مباراة فقط.

ويستعد روديجير للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 خلال الأيام المقبلة.