كومان يكشف سبب استبعاد فريمبونج من قائمة هولندا المشاركة في كأس العالم 2026

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

كشف رونالد كومان مدرب هولندا عن سبب استبعاد جيرمي فريمبونج ظهير ليفربول من قائمة الطواحين المشاركة في كأس العالم 2026.

وقرر رونالد كومان مدرب هولندا، استدعاء 26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عن سبب استبعاد فريمبونج: "ظهر هذا الموسم بصورة غير مستقرة بدنيا، إذ تعرض للإصابة أكثر من مرة، كان آخرها خلال إحدى المباريات الدولية حين شارك ثم اضطر لمغادرة الملعب سريعا، وهو سيناريو تكرر في أكثر من مناسبة".

وواصل "الاستبعاد لا يعود فقط إلى الجانب البدني، بل أيضا لاختيارات فنية تتعلق بالمراكز، حيث تم تفضيل لاعب آخر لشغل مركز الجناح الأيمن في القائمة الحالية".

وأردف "معيار الاختيار في هذه المرحلة يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية داخل الملعب".

وأتم "ويظل باب العودة مفتوحا أمام فريمبونج مستقبلا، حال استعادته كامل جاهزيته البدنية واستمراره في تقديم مستويات ثابتة مع ناديه".

وجاءت قائمة هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروخين (برايتون) - مارك فليكين (باير ليفركوزن) - روبين رويفس (سندرلاند).

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) - ناثان آكي (مانشستر سيتي) - ميكي فان دي فين (توتنام) - يورين تيمبر( أرسنال) - كوينتن تيمبر(مارسيليا) - دنزل دومفريس (إنتر) - يوريل هاتو (تشيلسي) - يان بول فان هيكه (برايتون).

الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) - تيون كوبمينيرز (يوفنتوس) - تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) - مارتن دي رون (أتالانتا) - ريان جرافنبرخ (ليفربول) - جوس تيل (إيندهوفن) - ماتس فيفر (برايتون).

الهجوم: ممفيس ديباي (كورنثيانز) - كودي جاكبو (ليفربول) - دونييل مالين (روما) - نوا لانج (جالاتاسراي) - براين بروبي (سندرلاند) - جاستن كلويفرت (بورنموث) - فوت فيجورست (أياكس) - كريسينسيو سومرفيل (وست هام يونايتد).

