بي بي سي: قد يعود للدوري الإنجليزي.. فاردي لن يعتزل كرة القدم

كشفت شبكة بي بي سي عن نية جيمي فاردي في الاستمرار بلعب كرة القدم.

وكان فاردي قد هبط مع كريمونيسي لدور يالدرجة الثانية الإيطالي ليقرر ترك الفريق والذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم.

وكان عقد فاردي يحتوي على بند يسمح له بالاستمرار لموسم إضافي بشرط بقاء الفريق بالدرجة الأولى.

وفقا لبي بي سي، فإن فاردي لا يزال يستمتع بلعب كرة القدم ولن يعتزل.

وأشار التقرير إلى أن فاردي يملك عروضا كبيرة، منها عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، وعرضا آخر من فينورد الهولندي والذي سيشارك بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وكان فاردي قد رحل عن ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد هبوط الفريق للدرجة الأولى.

وفي بداية الموسم المنقضي انضم فاردي لكريمونيسي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 39 عاما شارك خلال الموسم في 29 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 آخرين، ولكن أهدافه لم تمنع الفريق من الهبوط للدرجة الثانية مع نهاية الموسم.